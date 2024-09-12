Türkiye Kupası Anadolu’yu kucaklıyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda coşku, 13 yıldır olduğu gibi yine A Spor'da yaşanıyor. Önceki gün başlayan ve dün de devam eden dev heyecanda hem gündüz hem de akşam seanslarıyla karşılaşmalar, yurdun dört bir yanındaki futbolseverleri ekranlara kilitliyor. 1. tur maçlarının oynandığı organizasyon, Bölgesel Amatör Lig, TFF 3 ve TFF 2. Lig takımlarını tek bir çatı altında topluyor. Aynı zamanda amatör futbolcular bile Türkiye'nin önünde kendilerini gösterme fırsatı buluyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın, ilerleyen turlarda 24 ekibin katılımı ile 6 takımlı 4 grupta değişen yeni formatıyla yapılacak olması, heyecanı daha da katlayacak.



KIRIKKALE 90+5'TE GÜLDÜ

ZIRAAT Türkiye Kupası 1. turunda A Spor'un yayınladğı maçta TFF 3. Lig ekibi Kırıkkale FK, Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor'u inanılmaz mücadelenin sonunda 2-1 yenerek turladı. Kırıkkale, 7. dakikada ceza sahası içine slalomlarla giren Osman Arslantaş ile öne geçti. Çankırı'da İsmail, 28. dakikakada rakibinin yüzüne tekme vurunca kırmızı kart gördü. Ancak oyundan düşmeyen ev sahibinde Canberk Özçakır, 45+2'de eşitliği sağladı: 1-1. 87'de Çankırı, Muhammed ile golü kaçırırken 90+5'te yine sahne alan Osman Arslantaş, Kırıkkale'ye turu getirdi.



UŞAK ŞOVLA TURLADI

A SPOR'UN ekranlara getirdiği bir diğer maçta TFF 3. Lig ekibi Uşak Spor, aynı kategoride bulunan 1922 Konyaspor'u 4-0 devirip 2. tura adını yazdırdı. Ege temsilcisi, Muhammed Gündak ile henüz 9'da kilidi açarken Murat Torun (pen-14) ile Semih Akyıldız (37) farkı birden üçe çıkardı. 90'da ise Bertuğ Uz skoru belirledi. 1922 Konyaspor elenirken Uşak turladı.



GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Dersimspor-Adıyaman FK: 0-7 Bayburt Özel İdare-Ardahan: 2-0 Şırnak Petrol SK-Kurtalan: 4-1 Bitlis Özgüzeldere-Hakkari Zap: 2-0 Kelkit SK-Kars 36 Spor: 3-1 (UZT) Kahramanmaraş-Nevşehir Bld: 1-0 Etimesgut Bld-Kırşehir: 1-0 Oğuzhanspor-Denizlispor: 6-5 (PEN) Yeşil Yalova-Çanspor: 3-0 Zonguldak Kömür-Bartın: 2-0



BUGÜN 2 MAÇ DA A SPOR'DA NAKLEN!

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda 1'inci tur heyecanı bugün oynanacak 2 maçla son bulacak. 23 Elazığ FK, 13.30'da başlayacak maçta sahasında 12 Bingölspor'u ağırlayacak. Bursaspor ise saat 16.00'da Bozüyük Vitraspor'a konuk olacak. Karşılaşmalar, A Spor'dan naklen futbolseverlerle buluşacak.