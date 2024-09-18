Türkiye’nin kupasında heyecan artıyor

Amatörden, Süper Lig'e kadar tüm kulüpleri kucaklayan ve onlara şampiyonluk şansı sunan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 8, 9, 10 Ekim tarihlerinde oynanacak ve A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Kazanan 32 takım bir üst tura yükselecek. Riva Tesisleri'nde yapılan kura çekimine katılan, Ziraat Türkiye Kupası'nın kulüplere sağladığı gelirle ilgili değişiklikler hakkında şu bilgiyi verdi: