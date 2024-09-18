Türkiye’nin kupasında heyecan artıyor

Amatörden, Süper Lig'e kadar tüm kulüpleri kucaklayan ve onlara şampiyonluk şansı sunan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. 1. elemeyi geçen 16 takımın yanı sıra Nesine 2. Lig'den 18, Nesine 3. Lig'den ise 30 olmak üzere toplam 64 takım mücadele edecek. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 8, 9, 10 Ekim tarihlerinde oynanacak ve A Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Kazanan 32 takım bir üst tura yükselecek. Riva Tesisleri'nde yapılan kura çekimine katılan TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nın kulüplere sağladığı gelirle ilgili değişiklikler hakkında şu bilgiyi verdi: "Sezona ait naklen yayın bedeli, % 10 TFF payı ve %2 organizasyon bedeli vardı. Bu bedellerin ayrılmadan ödül dağıtım havuzunda tutularak tamamının dağıtılmasına karar verdik. Ayrıca yayın gelirinin ilk turdan itibaren dağıtılmaya başlanması yönünde karar aldık ve bunu uyguladık."
2. ELEME TURU EŞLEŞMELERİ
Türkmetal 1963-Pazar
Bulvar-İnegölspor
Kilis Bld.-Balıkesir
K.Maraş-Çorlu 1947
Ağrı 1970-Arnavutköy
Uşakspor-Bursaspor
Muğlaspor-Sarıyer
Niğde Bld.-68 Aksaray
Erciyes 38-Ordu 1967
23 Elazığ-Polatlı 1926
Osmaniye-Diyarbekir
Özgüzeldere-Hürriyet
Altay-Karaman
Karabük İY-B.Nilüfer
Giresun-Viranşehir
Tuzla-Tire 2021
B.Tepecik-Serik Bld.
Etimesgut-Ş.Petrol
Fatsa Bld.-Silifke Bld.
Çayelispor-Yalova
Fethiye-Düzce Cam
Amasya-Bucak Bld.
Nazilli-Somaspor
Y.Bozok-Kırklareli
Ank.Demir-Mazıdağı
Adıyaman-Afyonspor
A.Hopa-Bld.Derince
Z.Kömür-Kırıkkale
B.İshaklı-Mardin 1969
K.Sinop-Altınordu
Bayburt Ö.İ-Bergama
E. Velimeşe-Çankaya