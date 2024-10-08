Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler

Futbol fırtınası kupada sürecek

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. eleme turu bugün oynanacak üç karşılaşma ile başlıyor. Mücadeleler A Spor’dan yayınlanacak

Giriş: 08 Ekim 2024, Salı 07:01 Güncelleme: 08 Ekim 2024, Salı 07:06
Süper Lig'e milli ara verilirken, futbol heyecanı Ziraat Türkiye Kupası'nda devam edecek. Türkiye'yi kucaklayan kupada 2. eleme turu bugün oynanacak 3 müsabakayla start alacak. Maçlar A Spor'dan naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanacak. 3 gün sürecek ve tek maç eleme usulüne göre yapılacak turda toplamda 32 karşılaşma oynanacak.

GÜNÜN PROGRAMI
13.00 Kilis Belediyespor-Balıkesirspor A SPOR-CANLI
15.00 Zonguldak Kömürspor-Kırıkkale Futbol A SPOR-CANLI
19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor A SPOR-CANLI

EN SON HABERLER

Futbol fırtınası kupada sürecek
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu müsabaka programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu eşleşmeleri belli oldu
Futbol fırtınası Ziraat Türkiye Kupası'nda sürecek!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak