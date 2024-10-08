Futbol fırtınası kupada sürecek

Süper Lig'e milli ara verilirken, futbol heyecanı Ziraat Türkiye Kupası'nda devam edecek. Türkiye'yi kucaklayan kupada 2. eleme turu bugün oynanacak 3 müsabakayla start alacak. Maçlar A Spor'dan naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanacak. 3 gün sürecek ve tek maç eleme usulüne göre yapılacak turda toplamda 32 karşılaşma oynanacak.



GÜNÜN PROGRAMI

13.00 Kilis Belediyespor-Balıkesirspor A SPOR-CANLI

15.00 Zonguldak Kömürspor-Kırıkkale Futbol A SPOR-CANLI

19.00 Fethiyespor-Düzce Cam Düzcespor A SPOR-CANLI