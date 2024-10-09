Kilis Belediye 2 golle 3. tur biletini kaptı

ZİRAAT Türkiye Kupası 2. eleme turunda Bölgesel Amatör Lig ekibi Kilis Belediyespor, TFF 3. Lig'den Balıkesirspor'u 2-0 yendi. Kilis'te oynanan ve A Spor'dan yayınlanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 76'da Uğur Yalçın, 90'da Umut Koray Öz'ün golleriyle kazandı. Kilis adını 3. eleme turuna yazdırırken, Balıkesirspor elendi. Kırıkkale FK da normal süresi 2-2 biten maçın uzatmasında Zonguldak Kömürspor'u 4-2 mağlup ederek 3. tura yükseldi. Fethiyespor ise normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren müsasbakanın penaltılarında Düzcespor'u 4-3 yenerek bileti aldı.
KUPADA GÜNÜN PROGRAMI
13.00 Adıyaman FK-Afyonspor (A Spor-canlı)
13.00 23 Elazığ FK-Polatlı 1926
13.00 Artvin Hopa-Bld.Derince
13.30 Kolibri Ağrı 1970-Arnavutköy Bld
14.00 Kahramanmaraş-Çorluspor 1947
14.00 Muğlaspor-Sarıyer
14.00 Niğde Belediye-68 Aksarayspor
14.00 Bitlis Özgüldere-Kelkit Hürriyet
14.00 Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK
14.00 Beykoz Anadolu-Tire 2021 FK
14.00 Etimesgut Bld-Şırnak Petrol
14.00 Fatsa Belediye-Silifke Bld.
14.00 Çayelispor-Yeşil Yalova FK
14.00 Amasyaspor FK-Bucak Bld
14.00 Nazillispor-Somaspor
14.00 Y. Bozok-Kırklarelispor
14.00 A.Demir-Mazıdağı Fosfat
14.00 Beykoz İshaklı SF-Mardin 1969
14.00 Küçükçekmece Sinop-Altınordu
14.00 Bayburt Özel İdare-İzmir Çoruhlu
14.00 Ergene Velimeşe-Çankayaspor
15.00 Altay-Karaman FK (A Spor-canlı)
19.00 Giresunspor-Viranşehir Bld (A Spor-canlı