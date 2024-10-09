Kilis Belediye 2 golle 3. tur biletini kaptı

ZİRAAT Türkiye Kupası 2. eleme turunda Bölgesel Amatör Lig ekibi Kilis Belediyespor, TFF 3. Lig'den Balıkesirspor'u 2-0 yendi. Kilis'te oynanan ve A Spor'dan yayınlanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 76'da Uğur Yalçın, 90'da Umut Koray Öz'ün golleriyle kazandı. Kilis adını 3. eleme turuna yazdırırken, Balıkesirspor elendi. Kırıkkale FK da normal süresi 2-2 biten maçın uzatmasında Zonguldak Kömürspor'u 4-2 mağlup ederek 3. tura yükseldi. Fethiyespor ise normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren müsasbakanın penaltılarında Düzcespor'u 4-3 yenerek bileti aldı.



KUPADA GÜNÜN PROGRAMI

13.00 Adıyaman FK-Afyonspor (A Spor-canlı)

13.00 23 Elazığ FK-Polatlı 1926

13.00 Artvin Hopa-Bld.Derince

13.30 Kolibri Ağrı 1970-Arnavutköy Bld

14.00 Kahramanmaraş-Çorluspor 1947

14.00 Muğlaspor-Sarıyer

14.00 Niğde Belediye-68 Aksarayspor

14.00 Bitlis Özgüldere-Kelkit Hürriyet

14.00 Karabük İdmanyurdu-Bursa Nilüfer FK

14.00 Beykoz Anadolu-Tire 2021 FK

14.00 Etimesgut Bld-Şırnak Petrol

14.00 Fatsa Belediye-Silifke Bld.

14.00 Çayelispor-Yeşil Yalova FK

14.00 Amasyaspor FK-Bucak Bld

14.00 Nazillispor-Somaspor

14.00 Y. Bozok-Kırklarelispor

14.00 A.Demir-Mazıdağı Fosfat

14.00 Beykoz İshaklı SF-Mardin 1969

14.00 Küçükçekmece Sinop-Altınordu

14.00 Bayburt Özel İdare-İzmir Çoruhlu

14.00 Ergene Velimeşe-Çankayaspor

15.00 Altay-Karaman FK (A Spor-canlı)

19.00 Giresunspor-Viranşehir Bld (A Spor-canlı