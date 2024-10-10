Adıyaman’dan Afyon’a gol yağmuru

Spor'un yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turunda TFF 3. Lig takımı Adıyaman FK, sahasında 2. Lig ekibi Hes İlaç Ayfonspor'u 5-0'lık skorla geçerek adını 3. tura yazdırdı.Tabelanın avantajıyla ivme yakalayan Adıyaman, ikinci yarıda 18 dakika içinde rakibine gol olup yağdı.sahneye çıkarken,farkı artırdı.da arkadaşlarına eşlik etti: 5-0. Afyon kupaya havlu atarken Adıyaman FK yola 'devam' dedi.Kahramanmaraş-: 0-3-Arnavutköy Bld: 4-0Muğlaspor-: 6-8-Aksarayspor: 1-0-Polatlı 1926: 3-2Bitlis-: 4-5Karabük İY.-: 0-4Beykoz Anadolu-: 0-3-Şırnak Petrol: 2-1-Silifke Bld: 2-1Çayelispor-: 0-2-Oğuzhanspor: 4-0Nazillispor-: 1-5Yozgat Bld-: 0-2-Fosfatspor: 5-4Artvin Hopa-: 1-3Beykoz-: 2-6-Altınordu: 7-3-İzmir Çoruhlu: 2-0-Çankaya: 1-0Altay-: 0-1Giresunspor-Viranşehir Bld: 0-1ZİRAAT Türkiye Kupası 2. tur coşkusu, A Spor'da bugün de devam edecek. Heyecan, saat 13.00'te Osmaniyespor- Diyarbekirspor arasında oynanacak günün ilk mücadelesiyle başlayacak. Uşakspor ile Bursaspor'un kozlarını paylaşacağı maç, 15.00'te ekranlara gelecek. Saat 19.00'da ise Erciyes 38-Orduspor 1967 kapanış müsabakasıyla da son bulacak.