Adıyaman’dan Afyon’a gol yağmuru

A Spor'un yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turunda TFF 3. Lig takımı Adıyaman FK, sahasında 2. Lig ekibi Hes İlaç Ayfonspor'u 5-0'lık skorla geçerek adını 3. tura yazdırdı. Ev sahibi takım, Yakup Uzunel'in 13. dakikada attığı golle kilidi açtı ve soyunma odasına 1-0 önde gitti. Tabelanın avantajıyla ivme yakalayan Adıyaman, ikinci yarıda 18 dakika içinde rakibine gol olup yağdı. 58'de Batuhan sahneye çıkarken, 69'da Mehmet Şahin farkı artırdı. Ahmet Eren (72) ve İbrahim Mirza (76) da arkadaşlarına eşlik etti: 5-0. Afyon kupaya havlu atarken Adıyaman FK yola 'devam' dedi.
KUPADA GÜNÜN SONUÇLARI
Kahramanmaraş-Çorluspor: 0-3
Ağrı 1970-Arnavutköy Bld: 4-0
Muğlaspor-Sarıyer: 6-8 (pen)
Niğde Belediye-Aksarayspor: 1-0
23 Elazığ FK-Polatlı 1926: 3-2 (uzt.)
Bitlis-Kelkit: 4-5 (pen)
Karabük İY.-Bursa Nilüfer: 0-4
Beykoz Anadolu-Tire 2021 FK: 0-3
Etimesgut Bld-Şırnak Petrol: 2-1
Fatsa Bld -Silifke Bld: 2-1 (uzt.)
Çayelispor-Yeşil Yalova: 0-2
Amasya-Oğuzhanspor: 4-0
Nazillispor-Somaspor: 1-5
Yozgat Bld-Kırklarelispor: 0-2
Ankara Demir-Fosfatspor: 5-4 (pen)
Artvin Hopa- Bld Derince: 1-3
Beykoz-Mardin 1969: 2-6
Sinopspor-Altınordu: 7-3
Bayburt-İzmir Çoruhlu: 2-0
Ergene Velimeşe-Çankaya: 1-0
Altay-Karaman FK: 0-1
Giresunspor-Viranşehir Bld: 0-1
HEYECAN A SPOR'DA SÜRECEK
ZİRAAT Türkiye Kupası 2. tur coşkusu, A Spor'da bugün de devam edecek. Heyecan, saat 13.00'te Osmaniyespor- Diyarbekirspor arasında oynanacak günün ilk mücadelesiyle başlayacak. Uşakspor ile Bursaspor'un kozlarını paylaşacağı maç, 15.00'te ekranlara gelecek. Saat 19.00'da ise Erciyes 38-Orduspor 1967 kapanış müsabakasıyla da son bulacak.