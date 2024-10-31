Yok böyle sürpriz!

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda Kayserispor, İstanbul'da şok yaşadı. Sinan Kaloğlu'nun yönetimindeki Süper Lig ekibi, öne geçmesine rağmen 3. Lig takımı Silivrispor'a 4-2 yenilerek organizasyon dışında kaldı. 32'de Talha ile penaltıdan üstünlüğü bulan Kayseri'ye, Mert Aktaş 37 ve 44'te attığı gollerle cevap verdi. Süper Lig temsilcisi, ikinci devrede Bahoken'in golüyle eşitliği buldu: 2-2. Ancak Silivri, 67'de Vedat ile tekrar öne geçti: 3-2. Kayseri, beraberlik sayısını bulmak için savunmada ciddi boşluklar verdiği sırada ev sahibi, Emir Hakan ile ağları sarsıp skoru ilan etti: 4-2. Silivrispor adını 4. tura yazdırırken, Süper Lig'de düşme hattında bulunan Kayserispor kupaya veda etti.



HATAYSPOR KUPADA GÜLDÜ

SÜPER Lig'de henüz kazanamayan Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. 3. Lig ekibi İnegöl Kafkasspor'a konuk olan Güney temsilcisi, 4-0'lık galibiyetle turladı. Henüz 4. dakikada Strandberg'in golüyle avantajı erken yakalayan bordobeyazlılar, 17'de Abdulkadir Parmak ve 35'te Boutobba ile ilk devreyi 3 farkla önde geçti. 66. dakikada ise sahneye çıkan Selimcan Temel, durumu 4-0 yaparken skoru belirleyen isim oldu.



BUGÜN 6 MAÇ OYNANACAK, 4'Ü A SPOR'DA

13.00..... Bayburt-Samsunspor................ (A Spor/Canlı)

13.30..... Efeler 09- Adana 01

13.30..... Pendik-Ayvalıkgücü

14.30..... Edirne-Batman Petrol................ (A Spor/Canlı)

17.30..... İstanbulspor-Kilis Bld................. (A Spor/Canlı)

20.30..... Bursaspor-Turgutlu.................... (A Spor/Canlı)



TOPLU SONUÇLAR

Ağrı 1970-Yeni Çarşı: 0-1

Muş Spor-İnegöl: 2-1

Osmaniye-Serik Bld.: 6-0

E.Velimeşe-Sebat Gençlik: 0-3

Karacabey Bld.-Amasya: 3-0

Kelkit-Kepez: 2-3 (pen)

Elazığ-M.Kemalpaşa: 2-0 (uzt)

Aliağa-Anadolu Ünv.: 2-3 (uzt)

Kuşadası-Karaköprü Bld.: 1-2

Bld.Derince-Tire 2021: 0-1

Karşıyaka-Viranşehir: 5-4 (pen)

Fatsa Bld-Karaman FK: 1-2

Y.Yalova-Kırklareli: 0-4

K.Çekmece Sinop-Erbaa: 3-2

Ank.Demir-Erciyes 38: 3-0

Kırıkkale FK-Y.Malatya: 2-0

Soma-Bld.Kütahya: 0-1

Isparta 32-Pazarspor: 1-0

52 Ordu-Şanlıurfa: