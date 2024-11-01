Kupada bir sürpriz daha

Türkiye Kupası ülkenin her bir köşesini kucaklarken süprizler de devam ediyor. Önceki gün 3. lig ekibi Silivri'nin, Kayserispor'u elemesinin ardından dün de 3. turda flaş bir sonuç alındı. TFF 3. Lig kulübü Ayvalıkgücü Belediyespor ile Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor mücadelesi nefesleri keserken turlayan 2-1'lik skorla konuk takım Ayvalıkgücü oldu. Balıkesir temsilcisi, 90'da Ali Habeşoğlu ile ağları sarsıp tura çok yaklaştı ancak Gökcan Kaya, 90+5'te yanıt verdi ve maçı uzatmalara götürdü. İlk uzatma devresinin son dakikasında Ayvalık'ta Yavuz Selim sahneye çıkıp takımını bir kez daha öne geçirdi. Pendikspor, kalan zamanda tehlikeli ataklar bulsa da golü atamadı. TFF 3. Lig kulübü, adını 4. tura yazdırdı.



AYBABA'DAN YAKIN TAKİP

Beşiktaş Genel Koordinatörü Samet Aybaba da maçı tribünde izleyenler arasındaydı. Ayvalıkgücü Belediyespor'un 20 yaşındaki santrforu Ali Habeşoğlu'nu yakından takip etti. Aybaba, mücadelede gol de atan genç forvetin performansına tam not verdi.



SAMSUN ZORLANDI PENALTILARDA GÜLDÜ

Süper Lig'de bu sezon zirve mücadelesi içinde olan Yılport Samsunspor, Türkiye Kupası 3. tur maçında TFF 3. Lig kulübü Bayburt Özel İdarespor'u penaltılarla 4-2 yenerek turladı. Kırmızıbeyazlılar, zorlandığı karşılaşmada yakaladığı fırsatlardan yararlanamazken kalesinde de tehlikeli anlar atlattı. 90 dakikası 0-0 sona eren maçta uzatmada da gol çıkmayınca penaltılara gidildi. Samsunspor, seri penaltılar sonucunda Bayburt'a üstünlük sağlayıp adını bir üst tura yazdırdı.



4. TURA ÇIKAN TAKIMLAR

ANKARAGÜCÜ, Etimesgut, Sarıyer, Fethiyespor, Alanya 1221, Karagümrük, Konyaspor, Çorluspor, Beyoğlu Yeni Çarşı, Silivrispor, Muş Spor, Sebat Gençlik, Karşıyaka, Karaköprü, Kütayhaspor, Kırklareli, Elazığspor, Anadolu Üni., Karacabey, Kepezspor, Karaman FK, Tire, Sinopspor, Kırıkkale, Osmaniyespor, Hatayspor, Isparta 32, 52 Orduspor, Samsunspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Adana 01, Batman Petrolspor, İstanbulspor, Bursaspor.



KURA SALI GÜNÜ ÇEKİLECEK

TÜRKİYE Kupası 4. Eleme Turu müsabakalarının kura çekimi, 5 Kasım Salı günü saat 14.00'te TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak olan kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Toplam 58 takımın yer alacağı bu turda maçlar, 3-4-5 Aralık'ta oynanacak.