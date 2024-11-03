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Kayseri, Demir’i bükemedi!

Ziraat Türkiye Kupası’nda Silivri’ye elenen sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de de evinde Adana Demirspor’la golsüz berabere kaldı

Giriş: 03 Kasım 2024, Pazar 06:59
Süper Lig'in alt sıralarında yer alan iki ekibin mücadelesinden gol sesi çıkmadı: 0-0. Ev sahibi Kayserispor, daha atak bir görüntü sergilediği karşılaşmada çok sayıda gol pozisyona girdi. Cardoso direk engeline takılırken, Janvier'in ağları bulan vuruşu ofsayt gerekçesiyle gol olarak sayılmadı. Nazon ve Bourabia da ev Kayserispor adına yakalanan fırsatları değerlendiremeyen diğer isimler oldu. Tek ciddi pozisyonunu Semih Güler'le yaratan konuk takım, fileleri sarsamayınca bu sezon 10. maçında da galibiyete hasret kaldı.

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