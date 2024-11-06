Türkiye Kupası’nda 4. tur rotası çizildi

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu, Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Kura Çekimi dün TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı. 3. Eleme Turu'ndan gelen 35 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den 9 ve Nesine 2. Lig'den 9 olmak üzere toplam 58 takımın mücadele edeceği turda büyük heyecan A Spor ekranlarından naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yaşanacak. Müsabakalar tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak. Maç programı ise daha sonra ilan edilecek. Mücadeleler, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak ve galip gelen 29 takım bir üst tura adını yazdıracak.
TURKUVAZ'A ÖZEL TEŞEKKÜR
Kura öncesi konuşma yapan TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, "En alt lig ile en üst ligdeki takımların birbirine rakip olmasına imkân tanıyan Türkiye Kupası, futbolumuzun en önemli markalarından. Bu turda mücadele edecek 58 takıma başarılar dilerken; uzun yıllardır isim sponsorluğu yapan Ziraat Bankası ile maçları milyonlarca izleyiciye şifresiz bir şekilde ulaştıran yayıncı Turkuvaz Medya'ya bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.
TÜRKİYE KUPASI 4. TUR EŞLEŞMELERİ
Samsunspor - 52 Orduspor
Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor
Konyaspor - Kepezspor
Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor
Çaykur Rizespor - Silivrispor
Hatayspor - Osmaniyespor
Gaziantep FK - Batman Petrolspor
Alanyaspor - Fethiyespor
Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor
Karşıyaka - MKE Ankaragücü
Ankara Demirspor - Kastamonuspor
Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor
Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı
S. Bld. Ankaraspor - Etimesgut Bld.spor
Amed Sportif - Adana 01 FK
Çorluspor 1947 - Manisa FK
İstanbulspor - Alanya 1221
Iğdır FK - Muşspor
Menemen FK - Elazığspor
Fatih Karagümrük - Sarıyer
İskenderunspor - Tire 2021 FK
Erzurumspor - Ayvalıkgücü Belediyespor
Karaman FK - Esenler Erokspor
Ümraniyespor - Isparta 32 Spor
1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK
Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor
Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928
24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor
Bursaspor - Vanspor