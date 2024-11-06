Türkiye Kupası’nda 4. tur rotası çizildi

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu, Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu Kura Çekimi dün TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı. 3. Eleme Turu'ndan gelen 35 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den 9 ve Nesine 2. Lig'den 9 olmak üzere toplam 58 takımın mücadele edeceği turda büyük heyecan A Spor ekranlarından naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yaşanacak. Müsabakalar tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre 3, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde oynanacak. Maç programı ise daha sonra ilan edilecek. Mücadeleler, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak ve galip gelen 29 takım bir üst tura adını yazdıracak.



TURKUVAZ'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Kura öncesi konuşma yapan TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, "En alt lig ile en üst ligdeki takımların birbirine rakip olmasına imkân tanıyan Türkiye Kupası, futbolumuzun en önemli markalarından. Bu turda mücadele edecek 58 takıma başarılar dilerken; uzun yıllardır isim sponsorluğu yapan Ziraat Bankası ile maçları milyonlarca izleyiciye şifresiz bir şekilde ulaştıran yayıncı Turkuvaz Medya'ya bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.



TÜRKİYE KUPASI 4. TUR EŞLEŞMELERİ

Samsunspor - 52 Orduspor

Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor

Konyaspor - Kepezspor

Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor

Çaykur Rizespor - Silivrispor

Hatayspor - Osmaniyespor

Gaziantep FK - Batman Petrolspor

Alanyaspor - Fethiyespor

Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor

Karşıyaka - MKE Ankaragücü

Ankara Demirspor - Kastamonuspor

Yeni Mersin İdmanyurdu - Kırklarelispor

Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı

S. Bld. Ankaraspor - Etimesgut Bld.spor

Amed Sportif - Adana 01 FK

Çorluspor 1947 - Manisa FK

İstanbulspor - Alanya 1221

Iğdır FK - Muşspor

Menemen FK - Elazığspor

Fatih Karagümrük - Sarıyer

İskenderunspor - Tire 2021 FK

Erzurumspor - Ayvalıkgücü Belediyespor

Karaman FK - Esenler Erokspor

Ümraniyespor - Isparta 32 Spor

1461 Trabzon FK - Kırıkkale FK

Gençlerbirliği - Belediye Kütahyaspor

Anadolu Üniversitesi - Bucaspor 1928

24Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor

Bursaspor - Vanspor