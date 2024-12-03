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Türkiye Kupası Haberler Son dakika: 3. Lig ekibi Muşspor Iğdır FK'yı eledi

Son dakika: 3. Lig ekibi Muşspor Iğdır FK'yı eledi

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Nesine 3. Lig ekibi Muşspor, deplasmanda Trendyol 1. Lig takımı Alagöz Holding Iğdır FK'yı 3-2 yenerek tur atladı.

Giriş: 03 Aralık 2024, Salı 16:18
Alagöz Holding Iğdır FK: 2 - Muşspor: 3

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Feridun Daldaş, Nurettin Dinçer Demir, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Alagöz Holding Iğdır FK: Alp Arda, Alperen Selvi, Aleksic, Oğuzhan Özleşen, Ali Yiğit Özten (Dk. 46 Liço), Kerim Avcı (Dk. 46 Silva), Yusuf Can Esendemir, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 62 Thuram), Niemann (Dk. 62 Eysseric), Berkan Mahmut Keskin (Dk. 46 Ahmet Engin), Burak Bekaroğlu

Muşspor: Enes Çetin, Emirhan Kayalar, Efe Karaoğlu (Dk. 46 Muhammet Fatih Yıldırım), Kadir Torbacı, Ebu Sıddık Çelik (Dk. 80 Tuğkan Kamışoğlu), Yakup Alkan (Dk. 63 Taha Ahmet Balsu), Halil Yılmaz, Cem Çelik, Sarp Tenim (Dk. 86 Metin Yüksel), Ahmet Arda Çakmak (Dk. 46 İlker Günaslan), Yusuf Yıldırım

Goller: Dk. 3 Aleksic, Dk. 26 Oğuzhan Özleşen (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 19 Cem Çelik, Dk. 34 ve 57 Yakup Alkan (Muşspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Yusuf Can Esendemir, Dk. 51 Yalçın Koşukavak (teknik direktör), Dk. 57 Aleksic, Dk. 68 Liço (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 58 Yakup Alkan, Dk. 82 Sarp Tenim, Dk. 90+2 İlker Günaslan (Muşspor)

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