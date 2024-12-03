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Türkiye Kupası Haberler Son dakika: Karacabey Bandırmaspor'u eledi

Son dakika: Karacabey Bandırmaspor'u eledi

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Teksüt Bandırmaspor, ağırladığı Karacabey Belediyespor'la maçın 90 dakikasını 2-2 berabere kaldı. Karacabey Belediyespor, uzatmalarda bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Giriş: 03 Aralık 2024, Salı 16:24

Teksüt Bandırmaspor: Yiğit Zorluer, Yasin Yağız Dilek, Rodrigo, Hikmet Çiftçi (Dk. 59 Atalay Atcı), Paulinho (Dk. 77 Ahmet Emre Gürel), Diakhaby, Emirhan Ayhan, Sitoe (Dk. 72 Tuğra Aygün Ergün), Gökmen Özince (Dk. 91 Turan Toygu Karakoç), Cengizhan Yamar (Dk. 46 Kerem Atakan Kesgin), Evren Ber (Dk. 46 Semih Can Bozkurt)

Karacabey Belediyespor: Ahmet Daş, Yusuf Ziya Gümüş, Serhat Kot, Koray Yağcı (Dk. 90+4 Ömer Turan Görgüç), Ümit Yasin Arslan, Melih Sağlam (Dk. 66 Abdullah Balıkçı), Ömer Faruk Yücel (Dk. 79 Berat Badak), Berke Özgün (Dk. 119 Ahmet Furkan Özcan), İbrahim Demir (Dk. 66 Ali Aydemir), Burak Albayrak, Azat Çakar (Dk. 79 Furkan Metin)

Goller: Dk. 17 Koray Yağcı, Dk. 89 Berat Badak, Dk. 120 Ömer Turan Görgüç (Karacabey Belediyespor), Dk. 65 Semih Can Bozkurt, Dk. 90+6 Yasin Yağız Dilek (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Gökmen Özince, Dk. 41 Santos, Dk. 66 Semih Can Bozkurt (Bandırmaspor), Dk. 97 Berke Özgün (Karacabey Belediyespor)

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