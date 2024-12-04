Türkiye Kupası’nda bugün

13.00 Alanyaspor-Fethiyespor - A Spor canlı
13.30 Erzurumspor-Ayvalıkgücü Bld.
13.30 Yeni Mersin İDY-Kırklareli
13.30 Ankaraspor-Etimesgut Bld
13.30 Amed SF-Adana 01 FK
13.30 1461 Trabzon-Kırıkkale
13.30 Gençlerbirliği-Bld Kütahya
13.30 Anadolu Üni.-Buca 1928
13.30 24Erzincanspor-Karaköprü Bld.
13.30 Çorluspor 1947-Manisa FK
13.30 İstanbulspor-Alanya 1221
13.30 Menemen FK-Elazığ
13.30 Fatih Karagümrük-Sarıyer
13.30 İskenderun-Tire 2021 FK
13.30 A.Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı
15.30 Karşıyaka-MKE Ankaragücü - A Spor canlı
18.00 Konyaspor-Kepezspor - A Spor canlı
20.30 Bursaspor-Artı Değer Vanspor - A Spor canlı