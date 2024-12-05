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Ne yaptın Konya!

2. Lig temsilcisi Kepez ile karşılaşan Recep Uçar’ın ekibi, 5’i ilk, 4’ü de ikinci devrede olmak üzere 9 gol attı. Melih Bostan hat-trick yaptı

Giriş: 05 Aralık 2024, Perşembe 07:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Konyaspor- Kepezspor mücadelesinde futbolseverler gole doydu! A Spor'dan naklen yayınlanan müsabakada yeşilbeyazlılar, 2. Lig'de yer alan rakibini 9-0'lık tarihi bir sonuçla hezimete uğrattı. Recep Uçar'ın ekibinde açılışı Blaz Kramer yaptı. Ardından Melih Bostan, Prip ve Tunahan ile fark 4 olurken Kramer ilk yarının sonucunu belirledi: 5-0. İkinci devrede vites düşürmesi beklenen Konyaspor, tam aksine baskıyı daha da artırdı. Melih Bostan 2 gol daha kaydederken diğer sayılar Aleksic ve Melih İbrahimoğlu'ndan geldi. Konyaspor, kendi Türkiye Kupası tarihinin en farklı galibiyetini elde ederek 5. tura yükselirken Kepezspor'un kupa macerası sona erdi.

TOPLU SONUÇLAR:
Alanyaspor-Fethiyespor: 4-1 Çorluspor 1947-Manisa FK: 4-2 İstanbulspor-Alanya 1221: 4-1 24Erzincanspor-Karaköprü Bld: 3-0 1461 Trabzon-Kırıkkale: 3-1 Yeni Mersin İDY-Kırklareli: 0-2 Ankaraspor-Etimesgut Bld: 1-2 İskenderun-Tire 2021 FK: 4-1 Anadolu Üni.-Buca 1928: 1-2 A.Keçiörengücü-Beyoğlu Y. Çarşı: 4-2 Erzurumspor-Ayvalıkgücü Bld: 3-2 Amed SF-Adana 01 FK: 1-0 Gençlerbirliği-Bld Kütahya: 1-0 Menemen FK-Elazığ: 3-0 Bursaspor-Vanspor: 8-9 (Pen.)

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