Hatayspor şovla turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Nesine 3.Lig 3.Grup takımı Osmaniyespor'u sahasında 5-0 yenip adını 5. tura yazdırdı. İlk yarıyı Carlos Strandberg'in 23 ve 45+1'deki golleriyle önde tamamlayan bordo-beyazlı takım, ikinci devrede de oyunun kontrolünü kaybetmedi. 66. dakikada Rui Pedro ile 75'te Funsho Bamgboye'nin sahne almasıyla farkı açan Güney temsilcisi, 90+2'de Vincent Aboubakar ile skoru tayin etti. Ligde zor günlerden geçiren ve sadece 1 galibiyeti bulunan Rıza Çalımbay yönetimindeki Hatayspor, kupada bir üst tura çıkıp moral buldu.



KUPADA TUR ATLAYANLAR

Ümraniyespor, Esenler Erok, Kastamonuspor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Çorluspor, İstanbulspor, 24Erzincan, 1461 Trabzon, Kırklareli, Etimesgut Bld, İskenderun, Buca 1928, Keçiörengücü, Erzurumspor, Amed FK, Menemen, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Konyaspor, Van Spor, Muş Spor, Karacabey Bld, Antalyaspor, Adana Demir, 52 Orduspor, Hatayspor, Ç.Rizespor, Gaziantep FK.



KURA ÇEKİMİ BUGÜN RİVA'DA

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi bugün Riva'da gerçekleştirilecek. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki heyecan saat 14.30'da başlayacak. Bu aşamada toplam 38 takım yer alacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda rakiplerini eleyenler, gruplarda mücadele etme hakkı kazanacak. Kura çekimi, A Spor'dan izleyiciler için naklen ekranlara gelecek.