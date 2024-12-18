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Türkiye Kupası Haberler Rizespor gol oldu, yağdı!

Rizespor gol oldu, yağdı!

Karadeniz ekibi, Türkiye Kupası’nda Van Spor’u bozguna uğrattı. Goller Jurecka, Zeqiri (2), Varesanovic (2) ve Emrecan’dan geldi. Rizespor adını gruplara yazdırdı

Giriş: 18 Aralık 2024, Çarşamba 07:01
Çaykur Rizespor, kupada tam yol ilerliyor. Karadeniz ekibi, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Van Spor'u 6-0 yenerek adını gruplara yazdırdı. Rize, 19'da Jurecka ile perdeyi açtı. Yeşil-mavililer, Emrecan (24) ve Zeqiri (34) ile skoru 3-0 yaptı. İki dakika içinde 2 gol atan Varesanovic, farkı 5'e çıkardı. 84'te bir kez daha sahne alan Zeqiri tabelayı belirledi: 6-0. Bu arada Çaykur Rizeli Ali Sowe penaltı kaçırdı.


KUPADA GÜNÜN MAÇLARI

13.00 Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor
13.00 Muşspor-Onvo Antalyaspor
13.00 GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK
13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK
13.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor
13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor
15.30 Ümraniyespor-Fatih Karagümrük
15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor
18.00 Menemen FK-MKE Ankaragücü
20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor FK

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