Rizespor gol oldu, yağdı!

Çaykur Rizespor, kupada tam yol ilerliyor. Karadeniz ekibi, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Van Spor'u 6-0 yenerek adını gruplara yazdırdı. Rize, 19'da Jurecka ile perdeyi açtı. Yeşil-mavililer, Emrecan (24) ve Zeqiri (34) ile skoru 3-0 yaptı. İki dakika içinde 2 gol atan Varesanovic, farkı 5'e çıkardı. 84'te bir kez daha sahne alan Zeqiri tabelayı belirledi: 6-0. Bu arada Çaykur Rizeli Ali Sowe penaltı kaçırdı.13.00 Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor13.00 Muşspor-Onvo Antalyaspor13.00 GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK13.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor15.30 Ümraniyespor-Fatih Karagümrük15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor18.00 Menemen FK-MKE Ankaragücü20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor FK