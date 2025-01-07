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Kartal kupaya sarıldı

Ligde şampiyonluk umutlarını tüketen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’daki mücadele ATV’den canlı yayınlanacak

Giriş: 07 Ocak 2025, Salı 07:00

Süper Lig'de zirvenin 20 puan gerisine düşen Beşiktaş, geçen sezon şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu ilk maçında bugün deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.00'da başlayacak ve ATV'den yayınlanacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulanan Paulista, Tayyip Talha, Necip ile uyluk arka adalesinde artmış risk saptanan Al-Musrati kadroya alınmadı.

TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları, bugün oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak. Sivasspor- Beşiktaş maçının dışındaki 3 mücadele de A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

GÜNÜN PROGRAMI

A Grubu
13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor A Spor-Canlı
15.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor A Spor-Canlı
D Grubu
19.00 Sivasspor-Beşiktaş ATV-Canlı
21.00 Antalyaspor-Kocaelispor A Spor-Canlı

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