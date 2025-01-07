Kartal kupaya sarıldı

Süper Lig'de zirvenin 20 puan gerisine düşen Beşiktaş, geçen sezon şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu ilk maçında bugün deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.00'da başlayacak ve ATV'den yayınlanacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulanan Paulista, Tayyip Talha, Necip ile uyluk arka adalesinde artmış risk saptanan Al-Musrati kadroya alınmadı.

TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları, bugün oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak. Sivasspor- Beşiktaş maçının dışındaki 3 mücadele de A Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

GÜNÜN PROGRAMI

A Grubu

13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor A Spor-Canlı

15.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor A Spor-Canlı

D Grubu

19.00 Sivasspor-Beşiktaş ATV-Canlı

21.00 Antalyaspor-Kocaelispor A Spor-Canlı