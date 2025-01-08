Aslan atv’de

G.Saray, 5 gün içinde Başakşehir ile iki kez karşı karşıya gelecek. İlk randevu bugün Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda yaşanacak. RAMS Park'ta 20.30'da başlayacak maç ATV'den canlı ve şifresiz olarak ekrana gelecek. İkinci buluşma pazar günü ligde Başakşehir'in ev sahipliğinde gerçekleşecek. Turuncu-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda daha önce sarı-kırmızılılarla oynadığı 2 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. 2016-2017 sezonunda son 16 turunda evinde 2-1 kazanan Başakşehir, 2022-2023'te çeyrek finalde rakibini 3-2 mağlup edip turu geçmişti.