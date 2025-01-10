Göztepe, Erzurum’da istediğini aldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Göztepe, 1. Lig takımı Erzurumspor'u 1-0 devirerek B Grubu'ndaki ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Eksi 10 derece olan soğuk havanın oyuncuları bir hayli zorladığı görülürken 22. dakikada sahneye çıkan Victor Hugo attığı golle İzmir temsilcisini öne geçirip taraftarının da içini ısıttı. Maçta tehlikeli ataklardan başka gol çıkmadı. Sarıkırmızılılar, kupada bir sonraki maç haftasında Gaziantep ile karşılaşacak. Erzurumspor ise deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.