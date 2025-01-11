Kupada her maç ‘gol’ demek

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu, amatörden Süper Lig'e kadar birçok takımın tek çatı altında toplandığı tek organizasyon olan Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasında ilk maçlar tamamlandı. Gündüz başlayan, akşam da heyecanın tavan yaptığı, A Spor ve ATV'den naklen yayınlanan karşılaşmalarda futbolseverler, yine futbola doydu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bulunduğu A, B, C ve D gruplarında oynanan 12 müsabakanın tamamında top filelere gitti. Toplamda 33 gol atılırken maç başına değer 2.75 oldu.

KRALLIK KOLTUĞUNU İKİ OYUNCU PAYLAŞIYOR

TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor ile Süper Lig temsilcisi Bodrum'un kozlarını paylaştığı ve 4-4 biten karşılaşma en çok golün kaydedildiği düello olarak dikkat çekti. Bu sezon elemeler de dahil krallık koltuğunda 6'şar golle Kırklarelispor'dan Okan Derici ile Gaziantep'ten Kenan Kodro oturuyor. Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak.