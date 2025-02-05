Ziraat Türkiye Kupası’nda dün oynanan diğer maçlar

KONYASPOR DOLUDIZGİN

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Konyaspor, sahasında Eyüpspor'u konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Danijel Aleksic, 48'de Melih Bostan ve 90+8'de Alassane Ndao kaydetti. İstanbul ekibinde tek gol ise 85. dakikada Mame Thiam'dan geldi. İlk haftada Çorum FK'yı da deplasmanda yenen 1-0 yenen Konya, kupada ikide iki yaparak 6 puana ulaştı. Önceki maçta evinde Boluspor'u 1-0 mağlup eden Eyüp ise 3 puanda kaldı. Konya, kupada bir sonraki maçta G.Saray'a konuk olacak. Eyüpspor ise Başakşehir'i ağırlayacak.



KOCAELİ KIZARDI YİĞİDO KAZANDI

Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nda Süper Lig ekibi Net Global Sivasspor, deplasmanda Trendyol 1. Lig'in lideri Kocaelispor'u 2-0 yendi. Karşılaşmanın 26. saniyesinde Turgunboev'in ayak bileğine basan Kocaelisporlu Barış Alıcı, kırmızı kartla atıldı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 43. dakikada yeni transfer Efkan Bekiroğlu ve 90+5'te Emre Gökay attı. Yiğido gruptaki ilk galibiyetini alırken, Kocaelispor ise puansız kaldı.



BAŞAKŞEHİR'İ FİGUEİREDO COŞTURDU!

Turuncu-lacivertliler, Çorum FK'yı farklı yenerken Brezilyalı yıldız hat-trick yaparak takımı sırtladı. Diğer golü Hamza attı

RAMS Başakşehir, Türkiye Kupası C Grubu'nda Fatih Terim Stadı'nda 1. Lig ekibi Çorum FK'yı 4-1 mağlup etti. Joao Figueiredo'nun hattrick yaptığı mücadelede ev sahibinin diğer golünü Hamza Güreler kaydetti. Çorum'un tek sayısı ise Mustafa Emre Yalçınkaya'dan geldi. Bu sonuçla Başakşehir grupta puanını 4'e yükseltti. İki maçını da kaybeden konuk ekip ise sıfır puanda.