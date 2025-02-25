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Çeyrek finale geri sayım

ATV ve A Spor’dan yayınlanan kupada grup aşamasının son karşılaşmaları bugün, yarın ve perşembe günü oynanacak

Giriş: 25 Şubat 2025, Salı 07:00 Güncelleme: 25 Şubat 2025, Salı 07:04

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Dört grupta bugün, yarın ve perşembe günü toplamda 12 mücadele oynanacak. Heyecan dolu karşılaşmalar ATV ve A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdırarak yoluna devam edecek.


GÜNÜN MAÇLARI

15.00.......ANTALYASPOR - BEŞIKTAŞ......................A SPOR CANLI
15.00.......SIVASSPOR - BODRUM FK..............................A2 CANLI
15.00.......KIRKLARELISPOR - KOCAELISPOR.........A PARA CANLI

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