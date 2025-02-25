Çeyrek finale geri sayım

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Dört grupta bugün, yarın ve perşembe günü toplamda 12 mücadele oynanacak. Heyecan dolu karşılaşmalar ATV ve A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdırarak yoluna devam edecek.



GÜNÜN MAÇLARI

15.00.......ANTALYASPOR - BEŞIKTAŞ......................A SPOR CANLI

15.00.......SIVASSPOR - BODRUM FK..............................A2 CANLI

15.00.......KIRKLARELISPOR - KOCAELISPOR.........A PARA CANLI