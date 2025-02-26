Bodrum FK tek golle bileti aldı

ZİRAAT Türkiye Kupası D Grubu üçüncü hafta maçında Sipay Bodrum FK, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 1-0 yenerek puanını 7'ye yükseltip Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada çeyrek finale çıktı. Pozisyonun az olduğu karşılaşmada Ege ekibi tek golünü 38. dakikada kaydetti. Sol kanattan gelişen atakta Gökdeniz Bayrakdar'ın pasında ceza sahasına giren Pedro Brazao, karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımına önemli 3 puanı kazandırdı. Mücadelede etkisiz kalan Sivasspor, grup aşamasında puan alamadan turnuvadan elendi. Bodrum FK tek maç eleme usulü devam edecek kupanın çeyrek finalinde deplasmana gidecek.