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Türkiye Kupası Haberler Kocaelispor 3 puanla veda etti

Kocaelispor 3 puanla veda etti

Giriş: 26 Şubat 2025, Çarşamba 07:01
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Trendyol 1. Lig lideri Kocaelispor, dün 2. Lig'den gelen rakibi Kırklarelispor'u deplasmanda 3-1 mağlup etse de Bodrum FK'nın Sivasspor karşısında kazanmasından dolayı organizasyona veda etti. Kırkalereli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede biri penaltıdan üç gol atan Ahmet Sagat, sahaya damgasını vurdu. Ev sahibinin tek sayısını Bedirhan Özyurt kaydetti. Yeşil siyahlılar, bu sonuçla D Grubu'nda 6 puanla 3. sırada kalınca kupadan elendi. Kırklarelispor da grubu 1 puanla 5. sırada tamamladı.

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