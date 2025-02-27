İskenderunspor destan yazdı!

Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibi İskenderunspor, deplasmanda Trendyol 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup edip zorlu rakiplerinin olduğu A Grubu'nda 5 puanla ikinci sırada yer alarak tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Galibiyet gollerini Ulaş Zengin ve Erdem Can Polat attı. Gray'ın penaltı kaçırdığı İstanbul ekibi, Muhammed Mert'in penaltıdan bulduğu golle maça ortak olmaya çalışsa da başarı sağlayamadı ve elendi. Karagümrük'te Ahmet Tarık, uzatmada ikinci sarı karttan kırmızı gördü. Aynı grupta Ankaragücü ile Alanyaspor, Eryaman Stadı'nda 1-1 berabere kalarak kupaya veda etti. C Grubu'nda ise Çorum FK, sahasında Boluspor'u 2-1 yendi ancak 5. sırada kalıp elendi. Oynadığı 3 maçta da mağlup olan Bolu da son sırada kaldı.



'Değerimize değer katıyoruz'

TARİHE geçen İskenderunspor'un teknik direktörü Metin Akpunar, "Türkiye'nin en büyük devlerinden biri, Trabzonspor ile çeyrek finale kaldık" dedi. Namağlup turlamalarının mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Akpunar, "Bizim takımın fizyolojisi iyi, defansı da çok iyi yapıyor. Bizim çocuklardan istediğimiz oyun şekli, bu maçtaki ilk yarı. Oyun repertuarımızı geliştirmemiz lazım. Biz oyun oynadığımız zaman kaliteli ayaklarımız değerine değer katıyor" diye konuştu.