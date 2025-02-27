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Türkiye Kupası Haberler Kanarya tur için sahada

Kanarya tur için sahada

Giriş: 27 Şubat 2025, Perşembe 07:00
Derbide G.Saray ile berabere kalan F.Bahçe, bugün Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda sahneye çıkıyor. Son hafta maçında Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ya saat 16.00'da konuk olacak sarı-lacivertliler, rakibini yenerek 3'te 3 ile namağlup lider çıkmak istiyor. Alınacak puan veya puanlar çeyrek finalin kapısını aralayacak. Kanarya, grupta Kasımpaşa'yı 3-0, Erzurum'u da 5-0 ile geçerken 6 puan ve 8 averajla averajla zirvede yer alıyor. F.Bahçe'de Livakovic, Diego Carlos, Djiku, Levent Mercan, İsmail Yüksek ve Sofyan Amrabat kadroya alınmadı. Kritik karşılaşma A Spor'dan yayınlanacak.

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