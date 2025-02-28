Göztepe patladı

Kupada Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-0 yenen Göztepe, 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı. Sarıkırmızılılar, Fenerbahçe'nin averajı 11 olduğu için 7 averajla ikinci oldu, adını çeyrek finale yazdırdı. İzmir ekibinin gollerini 12. dakikada Juan, 38 ve 46'da Matsuki, 50'de Kubilay Kanatsızkuş, 74'te Nazım Sangare attı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov maçtan sonra rakibin genç oyuncularına övgü yağdırıp, "Gelecek vadeden isimlere sahipler. Daha önceki maçlarında da aynı performansı sergilemişlerdi" dedi. Bu arada grupta iddiası olmayan iki takımın mücadelesinde İstanbulspor deplasmanda Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti. Goller Emir Gültekin (64) ve Yusuf Ali Özer'den (69 ve 88) geldi.