Tarihi eşleşme

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu A Spor ve ATV'nin ekranlara getirdiği Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti ve tarihi eşleşmeye sahne oldu. Seri başı olan Fenerbahçe ile seri başı olamayan Galatasaray, son 8'de karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakipler, yarı final bileti almak için mücadele verecek. Tek maçlı eleme usulü ile oynanacak maçta grubunu lider bitiren Fenerbahçe, ev sahibi olacak.

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE / TRABZON-BODRUM

Çeyrek finaldeki diğer eşleşmelerde Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Göztepe ile karşılaşacak. Trabzonspor, Bodrumspor ile kozlarını paylaşırken kupanın flaş takımlarından TFF

2. Lig ekibi İskenderunspor da Konya- spor ile oynayacak. Çeyrek final maçları, 1-2-3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final 22-23 veya 24 Nisan'da organize edilecek. Kupanın finali ise 14 Mayıs'ta...

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

FENERBAHÇE - GALATASARAY

BEŞIKTAŞ - GÖZTEPE

TRABZONSPOR - BODRUM FK

KONYASPOR - İSKENDERUNSPOR



YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Bodrum FK / Beşiktaş - Göztepe Konyaspor - İskenderun / Fenerbahçe - Galatasaray



AYNI HAFTA 4 BÜYÜK MAÇ

Fenerbahçe ile Galatasaray kupa maçı öncesi ve sonrasında aynı haftada büyük maçlara çıkacak. Sarılacivertliler, Cimbom'u konuk edeceği karşılaşmanın ardından evinde Trabzonspor (6 Nisan) ile karşılaşacak. Galatasaray da ligde Beşiktaş (30 Mart) sınavından sonra kupada Fenerbahçe'ye rakip olacak. Aslan, iki derbiyi de deplasmanda oynayacak.

BELGÜ: KUPADA DA YABANCI İSTİYORUZ!

F.Bahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Galatasaray maçını ligdeki gibi yabancı hakemin yönetmesini istediklerini söyledi. Belgü, "Yabancı hakemlerin tüm derbilerde görev almasında büyük fayda görüyoruz. Türk sporunu hakem konularıyla iştigal etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu maçta ve oynanacak diğer derbilerde yabancı hakemin olmasını destekleriz" yorumunda bulundu.

'YABANCI HAKEM OLAYI BİZİM İÇİN BİTMİŞTİR'

Türkiye Futbol Federasyonu dün akşam hakemlerle bir araya geldi. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun organize ettiği iftara tüm hakemler katıldı. Son zamanlarda çok eleştirilen yerli hakemlere yönelik Hacıosmanoğlu'nun bir konuşma yaptığı öğrenildi: "Yabancı hakem olayı bir seferlikti. Bizim için konu kapanmıştır. Sizler son zamanlarda iyi maçlar yönetiyorsunuz. Sezonun geri kalan haftalarında çok daha iyi olacağınıza inanıyoruz. Kendinize güvenin, bu yabancı hakem tartışmalarına kulak asmayın."

TURKUVAZ'A TEŞEKKÜRLER

8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlayan TFF Başkan Vekili Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, sponsorların önemine dikkat çekerek, "Kupaya yıllardır desteğiyle güç veren Ziraat Bankası'na, kupanın her aşamasını milyonlarca taraftara ulaştıran Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BİR GÖRÜŞ

Murat ÖZBOSTAN

TÜRK FUTBOLU İÇİN BİR FIRSATTIR!

Türkiye Kupası adı gibi bütün ülkeyi kucaklayan bir organizasyon. Genç yıldızlar için parlama fırsatı… Birçok ismi de böyle tanıdık. Gelin görün ki zaman içinde kupayı angarya görüp elenen takımlar olduğu gibi, işi ciddiye alıp burayı kısa yoldan Avrupa'ya giden yol olarak gören ekipler de vardı. F.Bahçe-Galatasaray eşleşmesi futbolseverler için bir ziyafettir. Bu sefer 0-0'a bağlanacak bir maç da değildir. Biri kazanacak! Açık kanaldan, maç önü, maç arkasıyla şifresiz bir şekilde bu derbiyi takip etme şansı bulacaklar. Fair play için de fırsattır. Derbinin bir diğer önemli tarafı, buradan çıkacak sonuç; Süper Lig'in şampiyonunu da belirler. Kadıköy'deki maç iki takım açısından motivasyon, moral ve itici bir güçtür. Buradan zaferle ayrılacak takım psikolojik üstünlüğü tam olarak cebine koyar. Veda edecek ekip, sıkıntıya girer. Futbolseverleri ve bizleri heyecanlı bir erken final bekliyor.