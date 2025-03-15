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Kupada derbi 2 Nisan’da

Giriş: 15 Mart 2025, Cumartesi 06:59

TURKUVAZ Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu. ATV ve A Spor'dan naklen ekranlara taşınan organizasyonun bu ayağında en önemli eşleşme olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 2 Nisan Çarşamba günü oynanacağı açıklandı. Kadıköy'de Ülker Stadı'ndaki dev kapışma saat 20.45'te başlayacak.

ÇEYREK FİNAL PROGRAMI
1 NİSAN SALI:
20.30 Konyaspor-İskenderunspor

2 NİSAN ÇARŞAMBA:
17.45 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK 20.45 Fenerbahçe-Galatasaray

3 NİSAN PERŞEMBE
20.30 Beşiktaş-Göztepe

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