Kadıköy'de Galatasaraylı oyunculara şok!

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı. Maç öncesi stadyum zeminin kontrol etmek için sahaya çıkan Galatasaraylı futbolcular beklemedikleri bir sesle karşılaştı.

'KEDİ SESİ' AÇILDI

Galatasaraylı oyuncuların sahaya çıkmasıyla birlikte Fenerbahçe stadının hoparlörlerinden 'kedi sesi' açıladı. Oyuncular duydukları ses karşısında şaşkınlığa uğrarken bu görüntüler sosyal medyada viral oldu.