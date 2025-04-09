Barış&Kerem’e 1 maç men cezası

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda F.Bahçe ile G.Saray arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın aldığı cezalar dün açıklandı. PFDK tarafından duyurulan kararlara göre; Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay, rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle birer maç men cezası aldı. İki oyuncu da cezalarını Konyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final maçında çekecek. Maçın hakemlerini tebrik ederken İngilizce olarak "Very good referee performance (Çok iyi hakem performansı)" sözlerini kullanan ve bunu duyan Mourinho'nun tahrik edildiği raporlarda yer alan Okan Buruk'a ise ceza verilmedi.