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Türkiye Kupası Haberler Barış&Kerem’e 1 maç men cezası

Barış&Kerem’e 1 maç men cezası

Giriş: 09 Nisan 2025, Çarşamba 07:01 Güncelleme: 09 Nisan 2025, Çarşamba 08:40
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda F.Bahçe ile G.Saray arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın aldığı cezalar dün açıklandı. PFDK tarafından duyurulan kararlara göre; Barış Alper Yılmaz ile Kerem Demirbay, rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle birer maç men cezası aldı. İki oyuncu da cezalarını Konyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final maçında çekecek. Maçın hakemlerini tebrik ederken İngilizce olarak "Very good referee performance (Çok iyi hakem performansı)" sözlerini kullanan ve bunu duyan Mourinho'nun tahrik edildiği raporlarda yer alan Okan Buruk'a ise ceza verilmedi.

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