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Türkiye Kupası Haberler Final aşkına dev heyecan

Final aşkına dev heyecan

Grup aşamasında 0-0 berabere kalan Konyaspor ile G.Saray bu kez yarı finalde kozlarını paylaşıyor. 20.30’da başlayacak mücadeleyi Buğra Taşkınsoy yönetecek

Giriş: 22 Nisan 2025, Salı 07:00

Konyaspor ile G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası'nda final bileti için bugün sahaya çıkıyor. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak mücadele tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak ve beraberlik halinde önce uzatma, ardından da penaltılara gidilecek. İki takım grup aşamasında da C Grubu'nda birlikte mücadele ederken ev sahibi Konyaspor, İstanbul'da berabere kaldığı (0-0) sarıkırmızılıların önünde grupta lider olarak turlamıştı. Aslan, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi 2-1'le elerken Konyaspor ise İskenderunspor'u evinde 3-0'la geçti. İki takım tarihlerinde altıncı kez Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 3 defa kazanırken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

EN ÇOK ASLAN KAZANDI
1962-1963 sezonundan bu yana oynanan Türkiye Kupası'nı en çok kazanan Galatasaray oldu. Sarıkırmızılılar, 23 kez finalde mücadele ederken, 18'inde kupayı müzesine götürdü.

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