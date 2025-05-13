63. kupa finali Cihan Aydın’ın

Ziraat Türkiye Kupası'nda 63. finalde hakemlik görevi Cihan Aydın'ın oldu… Trabzonspor ile G.Saray arasında G.Antep'te oynanacak karşılaşmaya TFF, Cihan Aydın'ı atarken, yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak. Bu sezon Süper Lig'de 22, Türkiye Kupası'nda 2 maç yöneten tecrübeli isim, toplam 97 kez sarı kartına başvurdu, 3 defa ikinci sarıdan kırmızı verdi. 7 defa da direkt kırmızıya başvurdu. Bu sezon Türkiye Kupası'ndaki F.Bahçe-Galatasaray maçını da yöneten Aydın, 2-1 G.Saray'ın üstünlüğü ile biten maçta 1 defa penaltıya gitti, 4 kez kırmızı kartına başvurdu.

VAR'A POLONYALI HAKEM

GAZİANTEP'TEKİ dev karşılaşmada VAR hakemi olarak Polonyalı Tomasz Kwiatkowski yer alacak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda VAR'da görev yapan 47 yaşındaki tecrübeli hakem, FIFA tarafından belirlenen 2025 Dünya Kulüpler Şampiyonası VAR listesinde de bulunuyor. Kupada şampiyonu belirleyecek maçta AVAR ise Onur Özütoprak olacak.