Bingöl Umut’la üst tura uçtu!

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur karşılaşmasında 12 Bingölspor, kendi sahasında ağırladığı Mardin 1969 Spor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmanın yıldızı ise hat-trick yapan Umut Dilek oldu. Bingöl Şehir Stadyumu'nda oynanan ve A Spor'dan yayınlanan karşılaşmada 30, 41 ve 59. dakikalarda eski takımına karşı ağları sarsan Umut, takımını galibiyete taşıdı. Bu sonuçla Mardin turnuvaya veda ederken, Bingöl ikinci tura yükseldi. Öte yandan geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'i şampiyon tamamlayarak 3. Lig'e yükselen 12 Bingölspor, maç öncesi kupasına kavuştu.

DÜNKÜ SONUÇLAR

Bursa Yıldırım SK-Altay:................................................ 2-0

Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap:........................ 7-1

Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya SK:......................... 1-2

Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol:.............................. 2-0

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor:.............. 1-2

Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu:. 3-0

Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor:........... 0-2