Kupa şöleni devam ediyor

Liglerin milli araya girdiği haftada futbol heyecanı Ziraat Türkiye Kupası'nda devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu dev turnuvanın 1. eleme turu dün oynanan 8 karşılaşmayla başlamıştı. Organizasyonda bugün toplam 33 müsabaka yapılacak. Bunların 3'ü A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yarın ise 4 mücadele ile 1. tur tamamlanacak. Bu arada Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi, 8 Eylül Pazartesi günü yapılacak. Kulüp temsilcilerinin katılımıyla Riva'da gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak ve A Spor'dan naklen ekranlara gelecek. 1. turu geçen 45, Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 takım katılacak.

GÜNÜN PROGRAMI

14.00..... Kars 36 Spor-24Erzincan / A Spor canlı

15.00..... 1926 Bulancak-Artvin Hopa

15.00..... Kahramanmaraş İstiklal-Kilis Bld.

15.00..... Alanya 1221-Muğla

15.00..... Aliağa Futbol-İnegöl Kafkas

15.00..... Arnavutköy Bld.-Beykoz İshaklı

15.00..... Bartın-Anadolu Üniversitesi

15.00..... Bayburt Özel İdare-Giresun

15.00..... Bucak Bld. Oğuzhan-Kepez

15.00..... Çankırı Futbol-Ankara Demir

15.00..... Dersimspor-Adanaspor

15.00..... Diyarbekir-Bitlis 1916

15.00..... Edirnespor-Somaspor

15.00..... Etimesgut-Karadeniz Ereğli Bld.

15.00..... Güzide Gebze SK-Bulvar

15.00..... İnkılap-Beyoğlu Yeni Çarşı SF

15.00..... Kahta 02 Spor-İskenderun

15.00..... 1461 Trabzon FK-Serhat Ardahan

15.00..... Kestel Çilek SK-Uşak

15.00..... Kırklarelispor-Galata SK

15.00..... Kurtalan-Kızılkaya Tarım Şanlıurfa

15.00..... Malatya Yeşilyurt-Yeni Malatya

15.00..... Merkür Jet Erbaa-Tokat Bld

15.00..... Muşspor-Şırnak Petrol SK

15.00..... Çayelispor-Şiran Yıldız SK

15.00..... Sultan Su İnegöl-Ezine

15.00..... Yozgat Bld. Bozokspor-Fatsa Bld.

16.30..... Sinopspor-Orduspor 1967 / A Spor canlı

19.00..... Bornova 1877-Afyonspor

19.00..... Denizli İDY Güreller-Ülkea Nazilli

19.00..... Fethiyespor-Söke 1970

19.00..... Karaman FK-S.Kapadokya

20.00..... MKE A.gücü-Karabük İDY / A Spor canlı