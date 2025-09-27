Şölene hazır olun!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kuraları, Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda çekildi. TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katılım gösterdi. Türk futbolunun en prestijli organizasyonunda 2. turu geçen 39 takımın yanı sıra 7'si Süper Lig, 10'u 1. Lig'den toplamda 56 ekip yarışacak. Karşılaşmalar, 28-29-30 Ekim tarihlerindetek maç eleme usulüne göre oynanacak. Tur atlayan takımlar, 4. eleme turuna yükselecek ve onlar da 2-3-4 Aralık'ta yapılacak. Grup aşaması maçları ise 23 Aralık 2025 ile 5 Mart 2026 arasında gerçekleşecek.
İŞTE TÜM EŞLEŞMELER
Konyaspor-12 Bingölspor
Esenler Erok-Ağrı 1970
Orduspor 1967 – Erbaaspor
Fatsa Bld-Vanspor
Beykoz Anadolu-Yalova FK 77
Çankaya-1461 Trabzon
Kepezspor-Sivasspor
Erciyes 38-Keçiörengücü
Çorum FK-Kütahyaspor
Kahramanmaraş-Ümraniyespor
52 Orduspor-Sarıyerspor
Bursa Yıldırım-Alanyaspor
Zonguldak-Bodrum FK
Antalyaspor-Bursaspor
Karacabey Bld- Malatya Yeşilyurt
Muşspor - Menemen FK
Silifke Belediye-Amed SF
Kayseri-Niğde Bld
1926 Bulancak-Iğdır FK
Pendikspor-Çorluspor
Karaköprü Bld-Çaykur Rize
Gaziantep FK-Karabük İY
Dersim-Fethiye
Sakarya-İnegöl
Aliağa-Serikspor
Isparta 23-Beyoğlu Yeniçarşı
Manisa FK-Muğla
Kahta 02-Kasımpaşa
TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR'
TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kura çekiminde kupanın önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Kupamıza ismini veren ve değer katan Ziraat Bankası'na, maçları canlı yayınlayarak tüm Türkiye'yi bu heyecana ortak eden Turkuvaz Medya Grubu ve A Spor ailesine ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."