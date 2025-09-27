Şölene hazır olun!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kuraları, Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda çekildi. TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katılım gösterdi. Türk futbolunun en prestijli organizasyonunda 2. turu geçen 39 takımın yanı sıra 7'si Süper Lig, 10'u 1. Lig'den toplamda 56 ekip yarışacak. Karşılaşmalar, 28-29-30 Ekim tarihlerindetek maç eleme usulüne göre oynanacak. Tur atlayan takımlar, 4. eleme turuna yükselecek ve onlar da 2-3-4 Aralık'ta yapılacak. Grup aşaması maçları ise 23 Aralık 2025 ile 5 Mart 2026 arasında gerçekleşecek.

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER



Konyaspor-12 Bingölspor

Esenler Erok-Ağrı 1970

Orduspor 1967 – Erbaaspor

Fatsa Bld-Vanspor

Beykoz Anadolu-Yalova FK 77

Çankaya-1461 Trabzon

Kepezspor-Sivasspor

Erciyes 38-Keçiörengücü

Çorum FK-Kütahyaspor

Kahramanmaraş-Ümraniyespor

52 Orduspor-Sarıyerspor

Bursa Yıldırım-Alanyaspor

Zonguldak-Bodrum FK

Antalyaspor-Bursaspor

Karacabey Bld- Malatya Yeşilyurt

Muşspor - Menemen FK

Silifke Belediye-Amed SF

Kayseri-Niğde Bld

1926 Bulancak-Iğdır FK

Pendikspor-Çorluspor

Karaköprü Bld-Çaykur Rize

Gaziantep FK-Karabük İY

Dersim-Fethiye

Sakarya-İnegöl

Aliağa-Serikspor

Isparta 23-Beyoğlu Yeniçarşı

Manisa FK-Muğla

Kahta 02-Kasımpaşa



TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR'

TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kura çekiminde kupanın önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Kupamıza ismini veren ve değer katan Ziraat Bankası'na, maçları canlı yayınlayarak tüm Türkiye'yi bu heyecana ortak eden Turkuvaz Medya Grubu ve A Spor ailesine ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."