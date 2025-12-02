Maç Sonuçları

Türkiye Kupası Haberler Dev şölen başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu maçları bugün dört müsabaka ile start alacak. A Spor’dan naklen yayınlanacak karşılaşmaları kazanan takımlar gruplara yükselecek

Giriş: 02 Aralık 2025, Salı 07:00

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu bugün oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçları kazanan 19 takım, adını grup aşamasına yazdıracak. Gruplar öncesi son sınavlar nefesleri kesecek. Tüm Türkiye'yi kucaklayan kupadaki heyecan dolu maçlar A Spor'dan naklen yayınlanacak. Ligde şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor ise yarın Van Spor'u konuk edecek. Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor, gruplarda doğrudan mücadele edecek. Kupada gruplarda kura çekimi ise 5 Aralık Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Bugünkü program şöyle:

A SPOR'DA HEYECAN GÜN BOYU SÜRECEK

13.00 Muşspor-Tümosan Konyaspor (A Spor)
15.30 Keçiörengücü- Kayserispor (A Spor)
18.00 Çaykur Rizespor-Pendikspor (A Spor)
20.30 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (A Spor)

