Maç Sonuçları

Sonuçlar
Türkiye Kupası Haberler Kartalların düellosu

Kartalların düellosu

Bir yanda İstanbul’un Kartal’ı Beşiktaş, diğer tarafta Anadolu’nun Kartal’ı Konyaspor! 20.30’da Tüpraş Stadı’ndaki randevu nefesleri kesecek

Giriş: 05 Mayıs 2026, Salı 06:59
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bugün başlıyor. Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 20.30'da ağırlarken karşılaşma ATV'den yayınlanacak. Gün boyu A Spor'da ise özel haberler, yorumlar ve haberler kupa heyecanını ekranlara taşıyacak. Beşiktaş'ta sezonun hedefi olarak görülen Türkiye Kupası için tüm hazırlıklar yapıldı. Sergen Yalçın, Süper Lig'deki Gaziantep maçından sonra takımı kupa için kampa aldı. Diğer yarı final eşleşmesinde ise Gençlerbirliği ile Trabzonspor, 13 Mayıs Çarşamba günü karşılaşacak.

EN SON HABERLER

Beşiktaş, Konyaspor maçına hazır!
Beşiktaş-Konyaspor maçının hakemi açıklandı!
Kupanın dev finali Antalya’da
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi açıklandı!
İşte Türkiye Kupası’nda yarı final takvimi