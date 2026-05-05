Kartalların düellosu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bugün başlıyor. Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 20.30'da ağırlarken karşılaşma ATV'den yayınlanacak. Gün boyu A Spor'da ise özel haberler, yorumlar ve haberler kupa heyecanını ekranlara taşıyacak. Beşiktaş'ta sezonun hedefi olarak görülen Türkiye Kupası için tüm hazırlıklar yapıldı. Sergen Yalçın, Süper Lig'deki Gaziantep maçından sonra takımı kupa için kampa aldı. Diğer yarı final eşleşmesinde ise Gençlerbirliği ile Trabzonspor, 13 Mayıs Çarşamba günü karşılaşacak.