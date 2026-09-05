Türkiye Kupası’nda 1. Tur maç tarihleri belli oldu

TURKUVAZ MEDYA'NIN yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu müsabakalarının programı belli oldu. A SPOR'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak maçlar 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde oynanacak.
15 EYLÜL SALI
17.00 1923 A.Karahisar - Ürgüpspor
20.00 Altay-Söke 1970
16 EYLÜL ÇARŞAMBA
14.00 Karaman FK - Kepez Spor
14.00 Osmaneli Spor-Eskişehir Anadolu
14.00 Kırıkkale FK - Kırşehir Futbol
14.00 Tokat Belediye-Keşap Spor
14.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor
14.00 Kilis Birlikgücü-Kahta 02 Spor
14.00 Dersim-Gelecek Siirt 56
14.00 Cizre Bld-Hakkari Zap
14.00 Göle Spor-Kars 36
14.00 Bayburtspor-Borçka
14.00 Sinopspor-Arıt Kayadibi
15.00 Galata Spor-Yalova FK 77
15.00 İnkılap Futbol-Beykoz Anadolu
15.00 Uzunköprü-Kartal Bulvar K.
17.00 Bucaspor 1928-Gaziemir G.O.G.
20.00 Yeni Mersin-Bucak Belediye
17 EYLÜL PERŞEMBE
14.30 Amasya-Çankırıgücü
19.00 Orduspor 1967-Torul Bld.