Türkiye Kupası’nda 1. Tur maç tarihleri belli oldu

TURKUVAZ MEDYA'NIN yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu müsabakalarının programı belli oldu. A SPOR'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak maçlar 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde oynanacak.

15 EYLÜL SALI

17.00 1923 A.Karahisar - Ürgüpspor

20.00 Altay-Söke 1970

16 EYLÜL ÇARŞAMBA

14.00 Karaman FK - Kepez Spor

14.00 Osmaneli Spor-Eskişehir Anadolu

14.00 Kırıkkale FK - Kırşehir Futbol

14.00 Tokat Belediye-Keşap Spor

14.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor

14.00 Kilis Birlikgücü-Kahta 02 Spor

14.00 Dersim-Gelecek Siirt 56

14.00 Cizre Bld-Hakkari Zap

14.00 Göle Spor-Kars 36

14.00 Bayburtspor-Borçka

14.00 Sinopspor-Arıt Kayadibi

15.00 Galata Spor-Yalova FK 77

15.00 İnkılap Futbol-Beykoz Anadolu

15.00 Uzunköprü-Kartal Bulvar K.

17.00 Bucaspor 1928-Gaziemir G.O.G.

20.00 Yeni Mersin-Bucak Belediye

17 EYLÜL PERŞEMBE

14.30 Amasya-Çankırıgücü

19.00 Orduspor 1967-Torul Bld.