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Karaman’da kepez turladı

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2026 07:00
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu heyecanı dün oynanan maçlarla devam etti. 5 golün atıldığı müsabakada Kepezspor, deplasmanda Karaman FK'yı 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Ev sahibi takım 14'te Bedirhan Akbaba ile 1-0 öne geçti. Kepez, 45'te Barışcan Altınbaş ile soyunma odasına skoru eşitleyerek girdi: 1-1. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip 62'de Turan Demirci ile 1-2'yi bulsa da 74'te Cem Aktaş'a yakalandı: 2-2. Barış 76'da kendisinin iki, takımının 3. golünü atıp, turu getirdi.

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