Kupada heyecan sürüyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu bugün oynanacak 24 karşılaşmayla devam edecek. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakaları kazanan takımlar, 3. tura çıkacak. 14.00'te başlayacak Zonguldak-Düzce, 17.00'deki Malatya Yeşilyurt-Siirt 56 ve 20.00'de start alacak Eskişehir-1922 Akşehir maçları A Spor'dan yayınlanacak.



Bitlis'ten gol yağmuru

Türkiye Kupası 2. turunda Bitlisspor 1916, Yeni Bitlis Eren Stadı'nda Silifke Belediye Spor'u 6-0 mağlup ederek üst tura çıktı. Mücadelede ev sah-i binin gollerini Stanley Ohawuchi (pen.), Ömer Faruk Gümüş, Muhammet Arslantaş, Enes İslam İlkin (2) ve Habib Dedeoğlu kaydetti. Bu sonuçla Silifke elendi.

Kırklareli uzatmada güldü

Kupada Kırklarelispor evinde Bayburtspor'u tek golle geçti. Uzatmalara giden mücadeleyi Kırklareli, 112. dakikada Muhammet Akpınar'ın golüyle 1-0 kazandı. Kıran kırana mücadeleye sahne olan maçta ev sahibi ekip 2 penaltı atışından yararlanamadı. Kırklareli, 3. tura yükselirken Bayburt kupaya veda etti.

Sakaryaspor doludizgin

Sakaryaspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle evinde Arıt Kayadibispor'u 2-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi. Mücadelenin 46. dakikasında Mertcan Açıkgöz fileleri havlandırırken 72'de Hakkı Türker 2-0'lık skoru belirledi. 2. Lig'de 5'te 5 yapan Sakarya, kupada da ilk mücadelesini kazanmış oldu.

Karşıyaka'dan geri dönüş

Karşıyaka evinde 1923 Afyonspor'u 1-0 geriden gelip 3-1 mağlup etti ve kupada turu geçen taraf oldu. Nefes kesen mücadelede ev sahibinin gollerini 26 ve 51'de Eren Arda Şan ile 76'da Erhan Öztürk kaydetti. Konuk ekibin tek sayısını ise 19'da Hıdır Aytekin kendi kalesine attı. Afyon turnuvaya veda etti.



GÜNÜN PROGRAMI

14.00....Zonguldakspor-Düzcespor / A Spor-Canlı

14.00....Hatay-Karaköprü Belediyespor

14.00....Kars 36 Spor-Fatsa Belediyespor

14.00....Niğde Belediyespor-Ağrı 1970 Spor

14.00....Tokat Belediyespor-Etimesgutspor

14.00....Mazıdağı Fosfat-Kırşehir Futbol

14.00....Ayos Osmaniyespor-Yeni Mersin İ.Y

14.00....Hakkari Zapspor-Adana Demirspor

14.00....Somaspor-Alanya 1221 Futbol

14.00....Adanaspor-Adana Adaletgücüspor

14.00....Pazarspor-Efor Çay Erbaaspor

14.30....Silivrispor-Kartal Bulvar Kartalimen

14.30....Küçük.Ç. Sinop-Büyükçekmecegücü

14.30....Bursa Yıldırımspor-Amasyaspor

14.30....Gölcükspor-Yozgat Belediyesi Bozok

14.30....Karacabey Belediyespor-Galataspor

14.30....Gemlik Sümerbey Futbol-Uşakspor

14.30....Söke 1970 Spor-Ayvalıkgücü Bld.

14.30....Bigaspor-Balıkesirspor

14.30....Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Kepezspor

15.00....Karabük İdmanyurdu-Beykoz Anadoluspor

15.00....Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları-Fethiyespor

17.00.....Malatya Yeşilyurtspor-Gelecek Siirt 56 Spor / A Spor-Canlı

20.00....Eskişehirspor-1922 Akşehirspor / A Spor-Canlı