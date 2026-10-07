Kupada heyecan sürüyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu bugün oynanacak 24 karşılaşmayla devam edecek. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak müsabakaları kazanan takımlar, 3. tura çıkacak. 14.00'te başlayacak Zonguldak-Düzce, 17.00'deki Malatya Yeşilyurt-Siirt 56 ve 20.00'de start alacak Eskişehir-1922 Akşehir maçları A Spor'dan yayınlanacak.
Bitlis'ten gol yağmuru
Türkiye Kupası 2. turunda Bitlisspor 1916, Yeni Bitlis Eren Stadı'nda Silifke Belediye Spor'u 6-0 mağlup ederek üst tura çıktı. Mücadelede ev sah-i binin gollerini Stanley Ohawuchi (pen.), Ömer Faruk Gümüş, Muhammet Arslantaş, Enes İslam İlkin (2) ve Habib Dedeoğlu kaydetti. Bu sonuçla Silifke elendi.
Kırklareli uzatmada güldü
Kupada Kırklarelispor evinde Bayburtspor'u tek golle geçti. Uzatmalara giden mücadeleyi Kırklareli, 112. dakikada Muhammet Akpınar'ın golüyle 1-0 kazandı. Kıran kırana mücadeleye sahne olan maçta ev sahibi ekip 2 penaltı atışından yararlanamadı. Kırklareli, 3. tura yükselirken Bayburt kupaya veda etti.
Sakaryaspor doludizgin
Sakaryaspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle evinde Arıt Kayadibispor'u 2-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi. Mücadelenin 46. dakikasında Mertcan Açıkgöz fileleri havlandırırken 72'de Hakkı Türker 2-0'lık skoru belirledi. 2. Lig'de 5'te 5 yapan Sakarya, kupada da ilk mücadelesini kazanmış oldu.
Karşıyaka'dan geri dönüş
Karşıyaka evinde 1923 Afyonspor'u 1-0 geriden gelip 3-1 mağlup etti ve kupada turu geçen taraf oldu. Nefes kesen mücadelede ev sahibinin gollerini 26 ve 51'de Eren Arda Şan ile 76'da Erhan Öztürk kaydetti. Konuk ekibin tek sayısını ise 19'da Hıdır Aytekin kendi kalesine attı. Afyon turnuvaya veda etti.
GÜNÜN PROGRAMI
14.00....Zonguldakspor-Düzcespor / A Spor-Canlı
14.00....Hatay-Karaköprü Belediyespor
14.00....Kars 36 Spor-Fatsa Belediyespor
14.00....Niğde Belediyespor-Ağrı 1970 Spor
14.00....Tokat Belediyespor-Etimesgutspor
14.00....Mazıdağı Fosfat-Kırşehir Futbol
14.00....Ayos Osmaniyespor-Yeni Mersin İ.Y
14.00....Hakkari Zapspor-Adana Demirspor
14.00....Somaspor-Alanya 1221 Futbol
14.00....Adanaspor-Adana Adaletgücüspor
14.00....Pazarspor-Efor Çay Erbaaspor
14.30....Silivrispor-Kartal Bulvar Kartalimen
14.30....Küçük.Ç. Sinop-Büyükçekmecegücü
14.30....Bursa Yıldırımspor-Amasyaspor
14.30....Gölcükspor-Yozgat Belediyesi Bozok
14.30....Karacabey Belediyespor-Galataspor
14.30....Gemlik Sümerbey Futbol-Uşakspor
14.30....Söke 1970 Spor-Ayvalıkgücü Bld.
14.30....Bigaspor-Balıkesirspor
14.30....Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Kepezspor
15.00....Karabük İdmanyurdu-Beykoz Anadoluspor
15.00....Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları-Fethiyespor
17.00.....Malatya Yeşilyurtspor-Gelecek Siirt 56 Spor / A Spor-Canlı
20.00....Eskişehirspor-1922 Akşehirspor / A Spor-Canlı