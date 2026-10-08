Kupa şöleninde 3 maç A Spor’da

Anadolu'yu tek bir çatı altında toplayan Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu, bugün 3 karşılaşmayla sona erecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanan müsabakalarda kazananlar adını 3. tura yazdırıyor. Günün ilk sınavında Erciyes 38 ile Kahta 02 saat 14.00'te kozlarını paylaşacak. Denizli İdman Yurdu, sahasında Serik Spor'u 17. 00'de ağırlayacak. Perdenin kapanışında Orduspor 1967, saat 20.00'de Karadeniz Ereğli Belediye'yi konuk edecek. Tüm maçlar A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, yarın 11.00'de TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Turu geçecek 31 ve katılım sağlayacak 41 kulüp olmak üzere toplam 72 takım yer alacak.

GÜNÜN PROGRAMI

14.00 Erciyes 38-Kahta 02

17.00 Denizli İY-Serik Spor

20.00 Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli