Kupayı ekranlara taşıyan Turkuvaz Medya'ya teşekkür ediyorum!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve bütün Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi dün yapıldı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekiminde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile kulüp yetkilileri de hazır bulundu. Önceki turlardan yükselen 31 takımın yanı sıra 6 Süper Lig ekibinin de aralarında bulunduğu toplam 72 takım bu turda mücadele edecek. Dev şölende heyecan dolu karşılaşmalar 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak.

AVRUPA YOLU KUPADAN

Federasyon Başkanı Hacıosmanoğlu, "Kuralar hayırlı olsun. Kulüplerimize UEFA Avrupa Ligi'ne katılım yolunu da açan Türkiye Kupası'nda her takımımız kendi hikâyesini yazma fırsatı bulacaktır. Kupaya isim sponsorluğu yaparak değer katan Ziraat Bankası'na ve Türkiye Kupası heyecanını ekranlara taşıyan Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum" dedi. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlarda kazanan ekipler bir üst tura yükselecek. Maçlar naklen ve şifresiz A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.





İŞTE EŞLEŞMELER

Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor

Elazığspor-Açıkalın Erciyes 38

GMG Kastamonu-Erzincan FY.

Etimesgutspor-Gaziantep FK

Sarıyer-Ayvalıkgücü Belediye

Ağrı 1970-İstanbulspor

Balıkesirspor- Arnavutköy Bld.

Fethiyespor-Eyüpspor

Düzce Cam Düzcespor- Isparta 32

Eskişehirspor-Alagöz H.Iğdır FK

Kocaelispor-Mazıdağı Fosfatspor

Adana 01 FK-Kütahyaspor

Y.Mersin İdmanyurdu-Muşspor

Pazarspor-Aliağa Futbol

C.Alanyaspor-12 Bingölspor

Sultan Su İnegölspor-Sebatspor

Serikspor-Hakkari Zapspor

Orduspor 1967-Artı Değer Vanspor

Ankara Demirspor-Gemlik Sümerbey

Gençlerbirliği- Karaköprü Belediye

Karabük İdmanyurdu- İskenderunspor

Ankaraspor-Kırklarelispor

Menemen FK-Karacabey Bld

Ümraniyespor-Küçükçekmece Sinop

Şanlıurfaspor-Gölcükspor

İnegöl Kafkasspor- K.Maraş İstiklal

Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı

Kasımpaşa-Çorluspor 1947

Fatih Karagümrük-Somaspor

Adana Adaletgücü-MKE Ankaragücü

Bitlis 1916-Metro Holding Kayseri

Kars 36-Antalyaspor

Boluspor-Karşıyaka

52 Orduspor FK-1461 Trabzon FK

Gebzespor-Malatya Yeşilyurt

Eskişehir Anadolu-68 Aksaray Bld