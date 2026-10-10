Kupayı ekranlara taşıyan Turkuvaz Medya'ya teşekkür ediyorum!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve bütün Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi dün yapıldı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekiminde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile kulüp yetkilileri de hazır bulundu. Önceki turlardan yükselen 31 takımın yanı sıra 6 Süper Lig ekibinin de aralarında bulunduğu toplam 72 takım bu turda mücadele edecek. Dev şölende heyecan dolu karşılaşmalar 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak.
AVRUPA YOLU KUPADAN
Federasyon Başkanı Hacıosmanoğlu, "Kuralar hayırlı olsun. Kulüplerimize UEFA Avrupa Ligi'ne katılım yolunu da açan Türkiye Kupası'nda her takımımız kendi hikâyesini yazma fırsatı bulacaktır. Kupaya isim sponsorluğu yaparak değer katan Ziraat Bankası'na ve Türkiye Kupası heyecanını ekranlara taşıyan Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum" dedi. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maçlarda kazanan ekipler bir üst tura yükselecek. Maçlar naklen ve şifresiz A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor
Elazığspor-Açıkalın Erciyes 38
GMG Kastamonu-Erzincan FY.
Etimesgutspor-Gaziantep FK
Sarıyer-Ayvalıkgücü Belediye
Ağrı 1970-İstanbulspor
Balıkesirspor- Arnavutköy Bld.
Fethiyespor-Eyüpspor
Düzce Cam Düzcespor- Isparta 32
Eskişehirspor-Alagöz H.Iğdır FK
Kocaelispor-Mazıdağı Fosfatspor
Adana 01 FK-Kütahyaspor
Y.Mersin İdmanyurdu-Muşspor
Pazarspor-Aliağa Futbol
C.Alanyaspor-12 Bingölspor
Sultan Su İnegölspor-Sebatspor
Serikspor-Hakkari Zapspor
Orduspor 1967-Artı Değer Vanspor
Ankara Demirspor-Gemlik Sümerbey
Gençlerbirliği- Karaköprü Belediye
Karabük İdmanyurdu- İskenderunspor
Ankaraspor-Kırklarelispor
Menemen FK-Karacabey Bld
Ümraniyespor-Küçükçekmece Sinop
Şanlıurfaspor-Gölcükspor
İnegöl Kafkasspor- K.Maraş İstiklal
Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı
Kasımpaşa-Çorluspor 1947
Fatih Karagümrük-Somaspor
Adana Adaletgücü-MKE Ankaragücü
Bitlis 1916-Metro Holding Kayseri
Kars 36-Antalyaspor
Boluspor-Karşıyaka
52 Orduspor FK-1461 Trabzon FK
Gebzespor-Malatya Yeşilyurt
Eskişehir Anadolu-68 Aksaray Bld