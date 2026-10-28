Heyecan sürüyor

Türkiye'nin her yerine futbolun keyfini ve coşkusunu götüren Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu heyecanı son hızıyla devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda bugün oynanacak 20 maçın 4'ü A Spor ekranlarından naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle futbolseverlerle buluşacak. Yarın ise 4 mücadele ile tur tamamlanacak.

KURA 4 KASIM'DA

Bu arada Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, 4 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te TFF'nin Riva tesislerinde yapılacak. Kura çekimine, 3. eleme turunu geçecek 36 takım ve 4. turdan itibaren dahil olacak 18 ekiple birlikte toplam 54 takım katılacak. 4. tur müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

GÜNÜN PROGRAMI

13.00 Kars 36 Spor-Antalyaspor / A Spor-Canlı

13.30 Ankara Demirspor-Gemlik Sümerbey

13.30 Ankaraspor-Kırklarelispor

13.30 GMG Kastamonuspor-Erzincan Futbol Yatırımları

13.30 Düzce Cam Düzcespor-ISBAŞ Isparta 32 Spor

13.30 Güzide Gebzespor-Malatya Yeşilyurtspor

13.30 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı

13.30 Serikspor-Hakkari Zapspor

13.30 Sultan Su İnegölspor-Sebatspor

13.30 Menemen FK-Karacabey Belediyespor

13.30 Eskişehir Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor

15.00 Adana 01 FK-Kütahyaspor

15.00 Balıkesirspor-Arkent Arnavutköy Belediyespor

15.00 Karabük İdmanyurduspor-Ekinciler İskenderunspor

15.00 Eminevim Ümraniyespor-Küçükçekmece Sinopspor

15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Gölcükspor

15.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Somaspor

15.30 Fethiyespor-Eyüpspor / A Spor-Canlı

18.00 Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor / A Spor-Canlı

20.30 52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK / A Spor-Canlı