Heyecan sürüyor

Türkiye'nin her yerine futbolun keyfini ve coşkusunu götüren Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu heyecanı son hızıyla devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu organizasyonda bugün oynanacak 20 maçın 4'ü A Spor ekranlarından naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle futbolseverlerle buluşacak. Yarın ise 4 mücadele ile tur tamamlanacak.
KURA 4 KASIM'DA
Bu arada Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, 4 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te TFF'nin Riva tesislerinde yapılacak. Kura çekimine, 3. eleme turunu geçecek 36 takım ve 4. turdan itibaren dahil olacak 18 ekiple birlikte toplam 54 takım katılacak. 4. tur müsabakaları 1, 2 ve 3 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
GÜNÜN PROGRAMI
13.00 Kars 36 Spor-Antalyaspor / A Spor-Canlı
13.30 Ankara Demirspor-Gemlik Sümerbey
13.30 Ankaraspor-Kırklarelispor
13.30 GMG Kastamonuspor-Erzincan Futbol Yatırımları
13.30 Düzce Cam Düzcespor-ISBAŞ Isparta 32 Spor
13.30 Güzide Gebzespor-Malatya Yeşilyurtspor
13.30 Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı
13.30 Serikspor-Hakkari Zapspor
13.30 Sultan Su İnegölspor-Sebatspor
13.30 Menemen FK-Karacabey Belediyespor
13.30 Eskişehir Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor
15.00 Adana 01 FK-Kütahyaspor
15.00 Balıkesirspor-Arkent Arnavutköy Belediyespor
15.00 Karabük İdmanyurduspor-Ekinciler İskenderunspor
15.00 Eminevim Ümraniyespor-Küçükçekmece Sinopspor
15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Gölcükspor
15.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Somaspor
15.30 Fethiyespor-Eyüpspor / A Spor-Canlı
18.00 Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor / A Spor-Canlı
20.30 52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK / A Spor-Canlı