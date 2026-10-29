Kars’ta Akdeniz esintisi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turunda Antalyaspor, Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde mücadele eden Kars 36 Spor'a konuk oldu. Kars Atletizm sahasında oynanan ve A Spor'dan naklen yayınlanan mücadeleyi Akdeniz ekibi 2-0 kazandı. Maça hızlı başlayan Antalyaspor, 5. dakikada Dario Saric'in golüyle öne geçti. Ev sahibi ekibin gol girişimleri sonuç vermezken 90+2'de sahneye çıkan 19 yaşındaki Arda Altun tabelayı belirledi: 2-0. A Takım'da ilk kez forma giyen genç oyuncu, ilk golünü kupada kaydetti. Rahat bir galibiyet alan kırmızıbeyazlılar, adını bir üst tura yazdırdı.



TOPLU SONUÇLAR

Ankara Demir-Gemlik:........................... 0-1

Ankaraspor-Kırklarelispor:.......... 3-2 (Uzt.)

Düzce-Isparta 32 Spor:........................... 0-2

Eskişehir Anadolu-68 Aksaray:.............. 3-1

Gebze-Yeşilyurt:..................................... 0-4

Kastamonu-Erzincan:............................. 1-4

İnegöl-Sebat Spor:.................................. 1-4

Menemen FK-Karacabey Bld:................ 0-1

Serik Spor-Hakkari Zap:.............. (5-4 Pen)

Silivrispor-Beyoğlu Y.Çarşı:.................... 3-2

Adana 01 FK-Kütahya:................. 2-1 (Uzt)

Balıkesir-Arnavutköy:............................. 1-0

Şanlıurfa-Gölcükspor:............................. 3-1

Ümraniye-Sinopspor:.................... 2-1 (Uzt)

Karagümrük-Somaspor:.............. 3-1 (Pen)

Karabük-İskenderun:.(Karabük hükmen)

Fethiye-Eyüpspor:............... (Yarıda kaldı)

Sakarya-Bursa Yıldırım:.......................... 2-3

52 Orduspor-1461 Trabzon:................... 0-2