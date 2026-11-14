İşte Türkiye Kupası'nda 4. tur programı

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 54 takımın boy göstereceği 4. eleme turunun programı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; 1-2-3 Aralık tarihlerinde oynanacak maçların programı şu şekilde:

1 Aralık Salı: 13.00 Gemlik Sümerbey- Ç.Rizespor, 13.30 Manisa FK-Sebatspor, Bandırmaspor-Ankaraspor, Şanlıurfa-Ümraniye, 15.00 Balıkesirspor- İstanbulspor, 15.30 Gaziantep FKAliağa, 18.00 Isparta 32-Alanya, 20.30 Karabük İ.Y-Konyaspor.

2 Aralık Çarşamba: 13.00 K.Maraş İstiklal-Erzurumspor, 13.30 Keçiörengücü-Mardin 1969, Sivasspor-Muğlaspor, 1461 Trabzon-Sarıyer, Silivrispor-Bursaspor, Adana 01-E. Erokspor, Batman Petrol-Malatya Yeşilyurt, 14.00 Eskişehir Anadolu-Samsunspor, 15.00 Antalyaspor-Bursa Yıldırım, Orduspor 1967-F.Karagümrük, Bodrum FK-Eskişehirspor, Erzincan-Pendikspor, 15.30 Karacabey Bld-Çorum FK, 18.00 Kocaeli-Serikspor, 20.30 Amed SF-Karşıyaka.

3 Aralık Perşembe: 13.00 Bitlis 1916-Kasımpaşa, 15.30 Eyüpspor-Muşspor, 18.00 Ankaragücü-Gençlerbirliği, 20.30 Göztepe- Erciyes 38.