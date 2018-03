Ersoy Dede

Düğün Bayram Şehadete Yürüdü Aslanlar

Mithat binbaşımısın vasiyetini okudunuz değil mi?...

Eşine, yavrularına, arkadaşlarına, Eskişehirspor'a vasiyeti var Afrin Kahramanı'nın..

Muhtevasına takılmayın, onu daha çoook konuşuruz.. Ben başka bir şey anlatacağım size..

Hani A Haber muhabiri, Cemse sırtındaki vatan evlâdına mikrofon uzatmıştı Zeytin Dalı harekatına ilk sevkıyat başladığı gün.. sormuştu; "istikamet neresi?" diye.. vatan evlâdı; "Kızılelma" demişti hani hatırladınız mı?.. Aynı gün meslektaşım bir soru daha sordu aslan Mehmetçiğe.. "Ailene ne söylemek istersin?" dedi hatırlıyor musunuz?.. İzlediğiniz Hollywood filmleri falan gelsin gözünüzün önüne. Orada savaşa uğurlanan askerlerin aileleri ile vedalaştığı sahneleri düşünün bir an.. Tren kalkmak üzere. Çıkardığı dumanlar bütün istasyonu kaplamış. Valizini son anda vagona fırlatmış olan Amerikan askeri elini güçlükle bıraktığı karısına ne diye bağırıyor?.. ".. Bekle beni sevgilim. Bir gün muhakkak döneceğim.." sadece o değil, bütün ayrılıklar, "umudunu yitirme, beklemeye devam et" diye başlamaz mı?.. Peki o ilk gün cemse sırtındaki Mehmet ne dedi?..

Çıkmasın aklınızdan; ".. beni beklemesinler.." dedi.. Beklemeyin.. Dönmeyeceğim..

**

Şimdi gelelim Mithat Binbaşım'ın vasiyetine.. Daha bu yaz için Büyük Türkiye turunu kapsayan tatil planı yaptığı eşine vasiyet bırakıyor; ".. bensiz de olsa çık o tatile.." diye.. Aynı vasiyeti, aynı harekatta göklere yükselen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar da vermişti.. "..Nur'uma söyleyin, beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin.." diye yazmıştı arkadaşına.. Hatırladınız mı bu vatan evladını?.. Hani Safranbolu'daki herkesin cenazesinde saf tuttuğu o yiğit.. Afrin'in ilk şehidi Musa Özalkan da yazmıştı vasiyetini. Hatırlayın Telafer'e yurt istemişti.. Değerli dostlar farkında mısınız bu motivasyonun?.. Bizim aslanlar cepheye dönmeye değil ölmeye gidiyor bayağı bayağı.. Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in şehadetini hatırlayın.. PKK'lıların altına bomba tuzakladığı Kur-an'ı Kerim'i yerden kaldırdığı anda patlayan bombayla can verdi… Peki emin misiniz şehidimin, o Kur-an'ın altında bomba olduğunu bilmediğine?.. Evet çok önemli bir hissiyatımı paylaşıyorum sizinle. Benim aslan kardeşim, belki de o Kur-an'ı Kerim'in altına o alçakların bomba tuzakladığını biliyordu ya da fark etmişti.. Ama her hâl ve şartta o ayetlerin yerde kalmasına müsaade edemezdi, etmemeliydi.. Bile bile yürüdü şehadete belki.. Şimdi soruyorum o hain sürüsüne.. Her bir vatan evladının vasiyetini yazdığı, düğüne gider gibi cepheye koştuğu bir ortamda siz yenebilir misiniz bizi ya hu?..