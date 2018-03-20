MERYEM GAYBERİ

Afrin Zaferimiz kutlu olsun!

Önce, "Amerika, Türkiye'nin Afrin'e operasyon yapmasına izin vermez" dediler. Sonra, "Operasyona başladığınız an, Avrupa, ABD ve dünya karşınıza dikilir" dediler.

Ardından sırasıyla şunlar söylendi;

"3-4 kilometre gidelim duralım",

"Afrin ilçe merkezine girmeye gerek yok!",

"Afrin'e girersek orası Türkiye'nin Vietnam'ı olur" vs.

***

ABD'den AB ülkelerine, İran'dan diğer Batılı ülkelere kadar hepsi Türkiye'nin, 911 kilometrelik sınırında terör devleti oluşturulmasına karşı sessiz kalmasını, bir harekâta kalkışmamasını söyledi.

Buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya kamuoyuna,Türkiye'nin kararlılığını çok net ifadelerle aktararak Türkiye'nin, savaşa değil, terörle mücadele operasyonuna girişeceğini ve Afrin'i asıl sahiplerine teslim edene kadar da durmayacağını haykırdı.

***

Zeytin Dalı Operasyonu 20 Ocak'ta başladığı günden itibaren batı medyasında müthiş bir yalan propaganda mekanizması devreye girdi.

"Siviller öldürülüyor", "Hastaneler bombalanıyor" gibi akla hayale gelmedik yalanlar, Halep'ten, Hama'dan, Doğu Guta'dan, Musul'dan fotoğraflarla süslenerek dünya medyasına servis edildi.

Fakat Türkiye, aylardır adım adım hesapladığı bir plan ile buna da hazırlıklı olduğunu gösterdi ve TSK tüm iftiraları anında SİHA görüntüleri ile yalanlayarak dünyaya gerçekleri duyurdu.

***

Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümünde, kahraman Mehmetçiklerimiz ve Özgür Suriye Ordusu savaşçıları, dört koldan Afrin ilçe merkezine girerek 3 saat içinde kontrolü tamamen ele geçirdi.

Tüm terör sevici çevreler, 5 yıldır mühimmat, silah, bomba yığılan, tüneller, hendekler, mevziler kazılan Afrin'de,PKK'nın zerre 'direniş' göstermeden kaçtığını görünce şok yaşadı. Bunun üzerine akıl ve mantıktan uzak 'analizler' kasmaya başladılar.

Sosyal medyadaki PKK'lı hesaplar ve "Aman Afrin'e girmeyelim" diyen içerideki muhalefet, bu kez "Türkiye ABD ve PYD ile anlaştı", "PKK stratejik bir hamle ile Afrin'i Esed'e değil T.C'ye teslim etti" gibi saçma sapan argümanlarla Türkiye'nin zaferini gölgelemeye kalktı.

Utanmadan kendi sempatizanlarından, PYD'nin, dört bine yakın PKK'lı teröristi öldürterek 'çok stratejik bir hamle' yaptığına inanmasını istiyorlar.

***

Türkiye, sınırlarında bir terör koridoru oluşturma planı yapanların projesini çökertmiştir.

Zeytin Dalı Operasyonu, bütün dünyaya, hem düşmanlarımıza hem 'müttefiklerimize' Türkiye'nin kararlılığının test edilemeyeceğini gösterdi.

İçeride 'muhalefet' yaptığını sanarak "Aman Afrin'e girmeyelim' diyenlerin algıları kapalı olabilir.

Ancak yedi yıldır Suriye'yi terör örgütlerine peşkeş çeken, onlara yüzbinlerce ton silah, bomba, mühimmat yığanlar, Afrin Zaferi'nin ne anlama geldiğini 'bizimkilerden' iyi biliyor…

Önce, "Amerika, Türkiye'nin Afrin'e operasyon yapmasına izin vermez" dediler. Sonra, "Operasyona başladığınız an,Avrupa, ABD ve dünya karşınıza dikilir" dediler.

Ardından sırasıyla şunlar söylendi;

"3-4 kilometre gidelim duralım",

"Afrin ilçe merkezine girmeye gerek yok!",

"Afrin'e girersek orası Türkiye'nin Vietnam'ı olur" vs.

***

ABD'den AB ülkelerine, İran'dan diğer Batılı ülkelere kadar hepsi Türkiye'nin, 911 kilometrelik sınırında terör devleti oluşturulmasına karşı sessiz kalmasını, bir harekâta kalkışmamasını söyledi.

Buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya kamuoyuna,Türkiye'nin kararlılığını çok net ifadelerle aktararak Türkiye'nin, savaşa değil, terörle mücadele operasyonuna girişeceğini ve Afrin'i asıl sahiplerine teslim edene kadar da durmayacağını haykırdı.

***

Zeytin Dalı Operasyonu 20 Ocak'ta başladığı günden itibaren batı medyasında müthiş bir yalan propaganda mekanizması devreye girdi.

"Siviller öldürülüyor", "Hastaneler bombalanıyor" gibi akla hayale gelmedik yalanlar, Halep'ten, Hama'dan, Doğu Guta'dan, Musul'dan fotoğraflarla süslenerek dünya medyasına servis edildi.

Fakat Türkiye, aylardır adım adım hesapladığı bir plan ile buna da hazırlıklı olduğunu gösterdi ve TSK tüm iftiraları anında SİHA görüntüleri ile yalanlayarak dünyaya gerçekleri duyurdu.

***

Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümünde, kahraman Mehmetçiklerimiz ve Özgür Suriye Ordusu savaşçıları, dört koldan Afrin ilçe merkezine girerek 3 saat içinde kontrolü tamamen ele geçirdi.

Tüm terör sevici çevreler, 5 yıldır mühimmat, silah, bomba yığılan, tüneller, hendekler, mevziler kazılan Afrin'de,PKK'nın zerre 'direniş' göstermeden kaçtığını görünce şok yaşadı. Bunun üzerine akıl ve mantıktan uzak 'analizler' kasmaya başladılar.

Sosyal medyadaki PKK'lı hesaplar ve "Aman Afrin'e girmeyelim" diyen içerideki muhalefet, bu kez "Türkiye ABD ve PYD ile anlaştı", "PKK stratejik bir hamle ile Afrin'i Esed'e değil T.C'ye teslim etti" gibi saçma sapan argümanlarla Türkiye'nin zaferini gölgelemeye kalktı.

Utanmadan kendi sempatizanlarından, PYD'nin, dört bine yakın PKK'lı teröristi öldürterek 'çok stratejik bir hamle' yaptığına inanmasını istiyorlar.

***

Türkiye, sınırlarında bir terör koridoru oluşturma planı yapanların projesini çökertmiştir.

Zeytin Dalı Operasyonu, bütün dünyaya, hem düşmanlarımıza hem 'müttefiklerimize' Türkiye'nin kararlılığının test edilemeyeceğini gösterdi.

İçeride 'muhalefet' yaptığını sanarak "Aman Afrin'e girmeyelim' diyenlerin algıları kapalı olabilir.

Ancak yedi yıldır Suriye'yi terör örgütlerine peşkeş çeken, onlara yüzbinlerce ton silah, bomba, mühimmat yığanlar, Afrin Zaferi'nin ne anlama geldiğini 'bizimkilerden' iyi biliyor…