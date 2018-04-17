MERYEM GAYBERİ

‘Hayat’ devam ediyor(!)

ABD Başkanı Trump, twitter'dan ısrarla "Suriye'den çekileceklerini, artık biraz da başka ülkelerin Suriye'deki kaosla uğraşması gerektiğini" yazdı. Bir defa da değil, Pentagon'un 'Haberimiz yok' açıklamalarına karşın Trump böyle yazmayı sürdürdü.

Sonra Esed, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silahla yüzün üzerinde insanı katletti. Ve Trump, "24 ila 48 saat arasında Suriye konusunda büyük bir karar alacağını" duyurdu. Bir gün sonra da twitter'da "Çok akıllı füzeler atacağım hazır ol Rusya?" diye yazdı. ABD Dışişleri bir kez daha Suriye'ye müdahale konusu hakkında "Dedikodudan ibaret" açıklaması yaptı.

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Fakat enteresan şekilde bu süreçte, medyaya, Suriye'de vurulacak 22 noktanın haritası sızdırıldı.

Trump, geçen sene boş bir üsse attığı 59 Tomahawk füzesinin ardından geçen hafta da İngiltere ve Fransa'yı da yanına alarak yine boşaltılmış olan ve kimsenin burnunun kanamadığı yerlere 105 adet Tomahawk füzesi fırlattı.

Rusya, bunlardan 70'inin havada iken savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurunca ABD ve Fransa,füzelerin vurduğu anların görüntülerini yayınladı. Dün Rusya ise Suriye'ye yönelik operasyon sırasında, havada imha ettikleri ABD füzelerinin görüntülerini yayımlayarak ABD'yi yalanladı.

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Dünya kamuoyu Trump'ı, Kuzey Kore lideri Kim ile yaptığı "Nükleer atışma"dan biliyor. Şimdi Kim ile Trump buluşmak için randevu ayarlıyorlar.

Bir defalık, Esed'e dokunmayan ve kimsenin burnunun kanamadığı bu 'Trump operasyonu', Rusya'ya sahada yalnız olmadığını ve Esed'in de 'barış güvercini' olmadığını hatırlattı. Ama o kadar.

O kadar değil tabi. İki 'düşman' ülke için belki de bu operasyonun en büyük getirisi şu oldu: ABD geçen yıldan bu yana güncellediği akıllı füzelerinin hedefi vurma oranlarını hesaplamış oldu. Rusya ise Suriye'de kendi kurduğu savunma sistemlerinin füze yakalama kabiliyetini 'test' etmiş oldu.

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Suriyeliler mi?

Onlar Esed'in kimyasalları ve varil bombaları ile Şebbiha'ların, PKK'lıların ve DEAŞ'lı teröristlerin insafına terk edilmiş olarak 'yaşamaya' devam edecek.

Anlayacağınız Suriye'de 'hayat' devam ediyor…

ŞAHİTLERDEN ŞEHİTLERE VEFA…

NOT: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın öncülüğünde bakanlık çok güzel, arşivlik ve hafızaları diri tutacak bir esere imza attı. "15 Temmuz Şehitleri" isimli hacimli kitapla şehitlerimizin hatırası yaşatılacak. "15 Temmuz şahitlerinden 15 Temmuz şehitlerine vefa" alt başlığı ile yayımlanan kitapta, gazeteci, yazar ve siyasetçiler, 15 Temmuz şehitlerinin anısına yazılar kaleme aldı. Kitapta, 15 Temmuz şehidi, 3 çocuk babası Şuayip Seferoğlu kardeşimiz için naçizane benim de bir yazım var.

Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Onları unutmayacağız…