Mehmet Sait Kılıç

Seçim sürecini ve sonucunu açıklıyorum!

Erdoğan ve Bahçeli Türkiye'yi seçim sath-ı mailine soktu. Hayırlısı olsun.

Seçimden başka satacak malı olmayan muhalif basın da artık bir tarafına kına yakar herhalde.



Her gün dön dolaş erken seçim dedikoduları, ittifak hesapları ve kimsenin umurunda olmayan bir sürü detayla kafamızı şişirdiler...

Dev kalemşorlar koca bir yılı bunlarla geçirdiler...

Şimdi de seçim tarihini beğenmiyorlar. 24 Haziran'daki erken seçime, "baskın seçim" diyorlar. Muhalefet "hazırlıksız yakalandı" diyorlar. Bunun üzerine fırtınalar koparıyorlar...

Sanki erken seçim olmasa, vaktinde yapılacak bir seçim olsa muhalefet bir hazırlık yapacak da...

***

Muhalefet ve muhalif basın bundan sonra neler mi yapacak?

En iyi bildikleri şeyi...

Düzmece anketlerle ve uçuk seçim tahminleriyle tepişecekler...

Kendi adamlarını oraya buraya gönderip, nabız tutturup eğleşecekler...

Esamesi bile okunmayan politikacıların beyhude çabalarından bile medet umacaklar. Onları manşetlerine taşıyacaklar...

MHP'den olası ayrılmaları köpürtmeye çalışacaklar...

MHP'liler, oylarını MHP'ye vermeyecekler gibisinden algı operasyonlarına imza atacaklar...

Başkanlık yarışında Meral Akşener'i öne sürecekler. Onu şişirme kampanyasını sürdürecekler...

Bu arada Meral Akşener de başkanlık yarışında, "hayır oyları bana akacak" diye havalara girecek ve bir sürü şaşkın da bunu tekrarlayacak...

Ama artık hem başkanlığa hem de vekilliğe oynamak yok! Tercih edeceksin, ya vekillik ya başkanlık!

Başkanlık seçiminde gemisi şapa oturan, partisi meclise girse bile kendisi giremez, sap gibi ortada kalır. (Gerçi İYİ Parti, bırakın meclise girmeyi galiba seçime bile giremiyor...)

Yeni sistemi iyi bilen Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığa başkasını aday gösterecek, gösterdiği aday kaybedince kendisi hiç olmazsa vekilliği garantilemiş olacak.

Buna rağmen, Kemal Bey'den bıkan ve ondan kurtulmak isteyen birtakım CHP'liler de ona gaz vererek, "adaylığını ilan et ve kendini Beştepe'ye at! Biz her halukarda meclise gireriz" diyorlar...

Ne de olsa umut CHP'nin ekmeği...

İşin matrağı, İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, seçim tarihinin ilanından hemen önce, "İYİ Parti, 28 Haziran'dan itibaren her seçime girer." demişti.

Neyse ki Akşener ve ekibi lafı çabuk toparladılar, "10 Haziran'dan itibaren her seçime gireriz" deyip adamcağıza tükürdüğünü yalattılar.



Öte yandan iktidar başkanda ve başkanlık makamında olacak! CHP'nin (yani muhalefetin) meclise girmesinin hiçbir kıymet-i harbiyesi yok. Çünkü artık muhalif vekillerin iktidar üzerinde en ufak bir etkisi olmayacak.

***

Seçim sonucu ne mi olacak?

Erdoğan başkan seçilecek ve AK Parti de birinci gelecek.

MHP ve CHP meclise girecek...

İYİ Parti meclise giremeden ölecek...

Saadet Partisi de, DSP de, HDP de avucunu yalayacak. Paçayı ucundan bile kurtaramayacak...

Yalan mı?

Erdoğan ve AK Parti dışında kimin ve hangi partinin lafazanlıktan öte elle tutulur bir programı ve sözü var?

"Muhalefetin planı, programı ve projesi nedir, filanca konularda ne diyorlar?" diye soruyoruz, cevap yok!

Acaba böyle bir siyasi çaresizlik tarihte görülmüş müdür?

Netice itibariyle, halkın bağrından kopup gelen Recep Tayyip Erdoğan başkanlık yarışında ipi göğüsleyecektir. AK Parti ve MHP ittifakı da meclise birinci olarak gireceklerdir vesselam