Mustafa Taha Dağlı

Endişeliler çünkü korktukları başlarına geliyor

Erken seçim kararı Batı dünyasını tedirgin etti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü açıklama yaptı, erken seçim kararını yorumladı, "endişeliyiz" dedi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz konuştu, "Türk hükümetinin seçim etkinliklerine izin vermeyeceğiz" dedi.

Almanya'da Türkiye düşmanı milletvekilleri ayaklandı, çağrı üstüne çağrı yapıldı, "Türk bakanlarla gurbetçileri bir araya getirmeyelim" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı o çağrıya hemen karşılık verdi, 24 Haziran yasaklarını duyurdu.

Hollanda Başbakanı Rutte de yasak furyasına katıldı, Türk bakan ve milletvekillerine konuşma yasağı getirdi.

Panik ve korku var.

24 Haziran'ı belli ki onlar da beklemiyorlardı.

Ne de olsa daha var diyorlardı.

Bugüne kadar hep karşı çıktılar, saldırdılar, engellediler, her şeyi yaptılar.

1 Kasım seçimi, 16 Nisan referandumu, ellerinden geleni artlarına koymadılar.

"Demokrasi denince akla biz geliriz" derlerdi.

16 Nisan referandumunda bakanımızı, kendi toprağımız olan başkonsolosluk binamıza bile almadılar. Vatandaşlarımıza at ve köpeklerle saldırdılar, bakanlarımızın uçaklarına iniş izni vermediler, gelenleri sınır dışı ettiler.

Türkiye'nin sivil anayasaya geçeceği referandumda "evet" oyu veren vatandaşlarımızı fişlediler, kovmakla tehdit ettiler.

PKK teröristlerine bedava tahsis ettikleri salonları bizim milletvekillerimize kiralatmadılar, salon sahiplerine "Ak Partili milletvekillerine kapıyı kapatın, yoksa ceza yersiniz" tehdidi savurdular.

16 Nisan'da Türkiye sivil anayasaya geçti, çıldırdılar.

Şimdi 24 Haziran seçileri var.

16 Nisan'daki reform bu seçimlerle uygulamaya geçecek inşallah.

O nedenle korkuları başladı.

Yine saldıracaklar, yine engellemeye çalışacaklar, yine bakanlarımıza sansür uygulayacaklar, yine terör propagandası yaptıracaklar.

Avusturya Başbakanı açık açık söyledi, Türk bakanlar gelirse, konuşturmayacaklarmış. Yani sansür uygulayacaklar, bunu ilan etti.

Almanya'da Merkel'in iktidar partisinin üyelerinin de olduğu bir çok milletvekili "Türk hükümetinin ülkemizde seçim etkinliği yapmasına izin vermeyelim" diye kampanya başlattı. 16 Nisan'da devlet televizyonunda Türkçe "hayır" propagandası yapan Almanya, 24 Haziran sürecinde de aynı yolu izleyecek.

Hollanda Başbakanı Rutte de yasak kararını açıkladı, sansürün adına "kamu düzeni" dedi, Türk bakan ve milletvekillerine yasak getirdi.

Kısacası Avrupa 24 Haziran'a kadar demokrasiyi askıya aldı.

Peki ya ABD.

Onlar direk endişeliler.

Düşünün ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü basın toplantısında, Türkiye'nin erken seçim kararını değerlendiriyor ve "endişeliyiz" diyor, "bu seçim adil ve şeffaf olamaz" diye ekliyor.

Neden endişeliler?

Türk halkının iradesinden endişe duyuyorlar.

Bugüne kadar hep müdahale ettiler, tehdit ettiler, şimdi edemiyorlar, o yüzden endişeliler.